Więcej zabawek na ekranie! Studio Smithów wyprodukuje serial "Monster in My Pocket"

Monster in My Pocket jako serial aktorski. Co o nim wiemy?

Filmowe uniwersum Mattel? Zobacz zwiastun "Barbie"

Monster in My Pocket to marka ufundowana w 1989 roku przez Joego Morrisona i Johna Weemsa, byłych dyrektorów Mattel. Na całym świecie sprzedano ponad pół miliarda zabawek, które stały się inspiracją dla animacji stacji ABC, komiksów i gry wideo. Aktualnie przedstawiciele Altar Rock Pictures i Westbrook Studios spotykają się ze scenarzystami, aby omówić z nimi szczegóły projektu. Kolekcja Monster in My Pocket obejmuje ponad 200 figurek zaczerpniętych ze światowych mitów i legend, które staną się bohaterami serialu.– skomentował Joe Morrison.Po sukcesie " Barbie ", która jest tegorocznym numerem 1 w box offisie, firma Mattel idzie za ciosem. W planach jest już kolejny film, co ciekawe, zapowiadany jako produkcja dla dorosłych. Jej bohaterem będzie filoetowy dinozaur Barney. Przeczytaj: Gotowi na kinowe uniwersum Mattel? Nowy film ma być tylko dla dorosłych Świat Barbie to idealne miejsce, pełne idealnych mieszkańców. No, chyba że ktoś przeżywa akurat kryzys egzystencjalny w całej pełni. Albo jest Kenem.