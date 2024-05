Box Office Świat: Cherlawa Furiosa mimo wszystko wygrała

Zwiastun filmu "Furiosa: Saga Mad Max"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



A wszystko przez słabiutki start widowiska. Widzowie na świecie - podobnie jak Amerykanie - nie poczuli FOMO i do kin tłumnie nie poszli. Widowisko zarobiło w weekend około. Zaś od środowej premiery zgarnęło 33,4 mln dolarów. Dla porównaniapo pierwszym tygodniu w kinachNajlepszym rynkiem dla " Furiosy " okazała się Korea Południowa, gdzie George'owi Millerowi udało się zdetronizować niepokonanego przez ostatnie kilka tygodni lokalnego konkurenta. Film zarobił tam 6,4 mln dolarów. Drugim najlepszym rynkiem była Francja z wynikiem 2,6 mln dolarów, co jednak nie wystarczyło do pokonania lokalnego hitu, komedii " Un p’tit truc en plus ". Niezłe wyniki " Furiosa: Saga Mad Max " zaliczyła też w Wielkiej Brytanii (2,5 mln dolarów), Meksyku (2,4 mln) i Australii (2,2 mln).Mimo rosnącej konkurencji numerem było. Widowisko Disneya notuje niskie spadki (szczególnie w Skandynawii i wyspach brytyjskich) i zarobiło kolejne. To oznacza, że już za kilka dni globalne wpływy filmu przekroczą. Jest to piąty z rzędu film tego cyklu, któremu uda się ta sztuka.Wyniki animacjipozostają bardzo stabilne. A to dlatego, że film trafia do kolejnych krajów. W minionym tygodniu zadebiutował w Wielkiej Brytanii (2,5 mln dolarów) i na Bliskim Wschodzie (1,0 mln dolarów). Szacujemy, że weekendowe wpływy wyniosły około. Tym samym globalnie jest już o krok od granicy 100 milionów dolarów.Pułap ten osiągnęła za to inna familijna produkcja -. W miniony weekend film zarobił, co przekłada się na 40 mln dolarów z kin na świecie i 103,6 mln dolarów wraz z Ameryką. W tym tygodniu pojawi się w kinach w Czechach, Słowacji, Rumunii i Izraelu.Pierwszą piątkę kompletuje najwyżej sklasyfikowana chińska produkcja(The Last Frenzy). Komedia powoli traci widzów i zdołała w miniony weekend zarobić kolejne. W tym tygodniu zostanie piątą chińską premierą roku, której wpływy przekroczą 100 milionów dolarów.