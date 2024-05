Rozmowa z Abortion Dream Teamem wokół filmu "Nie jesteś sama”

27 maja, 18:00

TOP 5: blisko natury

Rozpoczyna się drugi tydzień części online 21. MDAG ! Na jego otwarcie odbędzie się live na Instagramie z bohaterkami filmu " Nie jesteś sama ” oraz reżyserką Karoliną Lucyną Domagalską Zwracamy szczególną uwagę na filmy, które są oznaczone informacją, że pula biletów jest ograniczona. Prosimy o ich oglądanie w pierwszej kolejności, ponieważ nie zawsze udaje się wynegocjować więcej odtworzeń z producentami. "Nie jesteś sama" - live z Aborcyjnym Dream Teamem i reżyserką Karoliną Lucyną Domagalską na Instagramie Millennium Docs Against Gravity ( @millenniumdocsagainstgravity ).Ich numer telefonu poznaliśmy na demonstracjach, twarze widzieliśmy na okładkach gazet i antyaborcyjnych furgonetkach, a nazwiska znamy z kampanii społecznych i raportów sądowych. Poznaj niezwykłe aktywistki i bohaterki filmu "Nie jesteś sama". Zapraszamy na live, którego gościniami będą Karolina Lucyna Domagalska - reżyserka filmu oraz Justyna i Natalia - współtwórczynie Aborcyjnego Dream Teamu. Spotkanie poprowadzi Karolina Sulej.Przytłoczony degradacją ukochanej Odry polski muzyk postanawia przepłynąć tradycyjną, drewnianą łodzią 1300 km, by symbolicznie odzyskać dla niej dzikość.W 2017 roku rzeka Whanganui w Aotearoa (Nowej Zelandii) jako pierwsza na świecie uzyskała takie same prawa, jak człowiek.Badjao to społeczność morza, ludzi-ryb, zamieszkujących tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją. W zderzeniu z nowoczesną cywilizacją ich życie zmienia się gwałtownie.Terry Masear w swoim domu i pięknym ogrodzie w Los Angeles prowadzi klinikę dla najmniejszych ptaków na świecie – kolibrów. Film staje się opowieścią o odporności na ciosy zadawane przez życie i procesie uzdrawiania ciała i duszy.Historia migrujących ptaków, które popełniają zbiorowe samobójstwo nad jeziorami Ozogoche w ekwadorskich Andach, staje się pretekstem, żeby opowiedzieć o rdzennych mieszkańcach tego miejsca.