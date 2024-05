"Thor 5" szybciej niż myślicie

Marvel zaczyna przygotowania do widowiska "Thor 5"

Chris Hemsworth o Thorze

Zwiastun filmu "Thor: Miłość i grom"

Richtman twierdzi, że w Marvelu podjęto pierwsze kroki przygotowawcze do realizacji widowiska. Podobno studio celuje wz rozpoczęciem zdjęć.Trudno powiedzieć, na ile jest to realne, nawet jeśli plotka jest prawdziwa. Projekt nie ma bowiem na razie nawet scenarzysty, nie mówiąc już o reżyserze. Ci dopiero zostaną wybrani.Richtman sugeruje, że piąta część solowych przygód Thora najprawdopodobniej będzie się rozgrywać po. W teorii to widowisko powinno trafić do kin w maju 2027 roku.niemal w każdym wywiadzie pytany jest o powrót do roli Thora . Aktor deklaruje, że jeśli znajdzie się odpowiedni materiał, to chętnie jeszcze raz wdzieje kostium superbohatera.Dodaje jednak, że. Chce uniknąć sytuacji, w której widzowie będą mieli dość jego wersji bohatera. Ostatnio sugerował nawet, że potencjalny piąty film mógłby być opowieścią o śmierci superbohatera.Póki co Chris Hemsworth po raz ostatni pojawił się jako Thor w widowisku. Obraz wyreżyserował Taika Waititi , który jasno dał do zrozumienia, że raczej piątej części nie nakręci.