"Blue Beetle" za chwilę na HBO Max, Czy fani DC w końcu go obejrzą?

O filmie "Blue Beetle"

Zwiastun filmu "Blue Beetle"

Główną rolę wgra znany z seriali " Cobra Kai " i " Parenthood Xolo Maridueña . Jest toCo istotne, choćOgłosił to publicznie sam James Gunn , który odpowiada za nową wersję kinowego uniwersum DC W filmieświeżo upieczony absolwent college'u, Jaime Reyes, wraca do domu pełen aspiracji i nadziei na przyszłość. Okazuje się jednak, że dom nie wygląda tak, jak go zapamiętał. Kiedy chłopak szuka swojego celu w życiu, interweniuje los. Jaime niespodziewanie wchodzi w posiadanie starożytnego przedmiotu, będącego wytworem obcej biotechnologii - Skarabeusza. Skarabeusz wybiera Jaimego na symbiotycznego gospodarza. Chłopiec otrzymuje niezwykłą zbroję, umożliwiającą dysponowanie niezwykłą i nieprzewidywalną mocą. Zbroja trwale zmienia przeznaczenie Jaimego, który staje się superbohaterem Blue Beetle.Film miał w miarę pozytywne opinie wśród widzów. Niestety w kinach zobaczyło go niewielu widzów. W Amerycezarobił nieco ponad 72 mln dolarów. Kolejne 56 pochodzi z reszty świata. W sumie dało to niecałe