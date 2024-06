Chris Pratt w DCU? Gwiazda Marvela: Tak, oczywiście

Chris Pratt przejdzie do DCU?

W kogo Pratt mógłby się wcielić w uniwersum DC?– odpowiedział.Dla większej jasności, Pratt tak myśli o możliwości zagrania w DCU:– powiedział.O tym, że Pratt był na planie nowego "Supermana", poinformował sam James Gunn, publikując zdjęcie gwiazdy z komentarzem:Odkąd w 2022 roku Gunn wraz z Peterem Safranem przeszli do DCU, pracują nad realizacją nowego "Supermana".W tytułowej roli zobaczymy Davida Corensweta . Jako Lois Lane towarzyszyć mu będzie Rachel Brosnahan Szczegóły fabuły nie są znane. Jak jednak podaje The Hollywood Reporter, w tej wersji opowieści o Człowieku ze Stali zobaczymy świat, w którym wszyscy są przyzwyczajeni do widoku superbohaterów, którzy zrzeszeni są w grupie zwanej Authority.