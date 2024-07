Anthony Mackie jako Kapitan Ameryka. Nowe zdjęcie

Problemy nowego Kapitana Ameryki

Zwiastun serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz"

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" nadchodzibędzie opowieścią o ciężkiej lekcji życia, jaką przejdzie Sam Wilson, kiedy obejmie nową funkcję. Bohater będzie musiał zdecydować, jaką powinien przyjąć postawę wobec zwykłych ludzi i ich oczekiwań, na ile powinien być posłuszny prezydentowi USA, którego wizja świata nie jest jego wizją i jak ma postępować z epidemia superzłoczyńców, którzy co chwile pojawiają się w tej linii czasowej.Chcąc pozostać wierny sobie Sam Wilson jako Kapitan Ameryka stanie po przeciwnej stronie Thaddeusa "Thunderbolta" Rossa (debiut Harrisona Forda w MCU) oraz Samuela Sternsa (powrót Tima Blake'a Nelsona do postaci, którą grał w " Incredible Hulk ").Tak prezentuje się Kapitan Ameryka na nowym zdjęciu:Film rodzi się w poważnych bólach. Pierwotnie film powinien już mieć swoją premierę. Zdjęcia do niego zakończono bowiem ponad rok temu.Niestety po pokazach testowych, które nie wypadły najlepiej, postanowiono sporą część widowiska zmienić. Reżyserem pozostał, ale nowym scenarzystą został(" Moon Knight ").Co dokładnie uległo zmianie, tego nie wiadomo. Nieoficjalnie mówi się, że w czasie dokrętek, które zaczęły się wiosną, od zera nakręcono kilka dużych sekwencji. Wprowadzono też postacie, których nie było w pierwotnej wersji filmu.Plotki głoszą, że