Wielka "Wielka wolność"

Różowe trójkąty, paragraf 175

Austriacki kandydat do Oscara, zdobywca Nagrody Jury na festiwalu w Cannes, Europejskiej Nagrody Filmowej za zdjęcia i muzykę oraz wielu innych międzynarodowych wyróżnień. Opowieść o poszukiwaniach utraconej wolności została doceniona przez takie redakcje jak Variety, Time, IndieWire, The Guardian, Observer czy Hollywood Reporter, a główna rola Franza Rogowskiego umiejscowiła go wśród najbardziej cenionych gwiazd współczesnego kina europejskiego. Wielka wolność " już od piątku w kinach w całej Polsce!Niemcy, rok 1945. Hans przetrwał nazistowski obóz koncentracyjny, jednak nadal pozostaje za kratkami. Jeszcze przez dekady będzie wielokrotnie więziony na mocy słynnego paragrafu 175 za swoją homoseksualną orientację.W celi Hans spotyka Viktora, który odsiaduje wyrok za morderstwo. Przez lata w więzieniu to właśnie on jest osobą, z którą Hans spędza najwięcej czasu i stopniowo się do niego przywiązuje.Po niemal ćwierci wieku odzyskiwania i tracenia przez Hansa wolności, władze RFN postanawiają zluzować haniebny przepis. Czy Hans będzie w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości?– podkreśla reżyser Sebastian Meise Paragraf 175 niemieckiego kodeksu karnego traktował homoseksualistów jako przestępców. W okresie powojennym sprawy wytoczono ponad 100 tysiącom mężczyzn. Inwigilacja, szantaż, oskarżenia, tortury i morderstwa były na porządku dziennym... Zakaz homoseksualizmu utrzymywał się aż do 1969 roku, a całkowicie zniknął z niemieckiego kodeksu karnego w 1994 roku. Niemcy zadośćuczyniły powojennym ofiarom paragrafu 175 w 2017 r., ale niewielu udało się dożyć tego dnia. Scenarzyście Thomasowi Reiderowi udało się dotrzeć do kilku z nich i wysłuchać historii, które stały się podstawą scenariusza " Wielkiej wolności ".Znajdź seans w swoim mieście