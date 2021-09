PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą we wrześniu mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w sierpniu gier?"Overcooked! All You Can Eat" na PlayStation 5 Hitman 2 " na PlayStation 4 Predator: Hunting Grounds " na PlayStation 4Powyższe gry będą dostępne od 7 września. Gry z konsoli PlayStation 4 możecie uruchomić dzięki wstecznej kompatybilności na konsolach PlayStation 5.