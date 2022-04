Najlepsze gry o gotowaniu. Top 10 gier, w które warto zagrać

Gotowanie w " The Legend of Zelda: Breath of the Wild " to nie tylko przyjemna odskocznia od walki i eksploracji, ale i niezbędna czynność, bez której w niektórych lokacjach Wasz Link po prostu zginie. W teorii wystarczy wrzucić do kociołka kilka składników z plecaka i wyjdzie nam coś, co chociaż trochę podniesie poziom zdrowia. Dodając jednak do potraw specjalne przyprawy możemy uchronić Linka w początkowych etapach przez śmiercią od zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. Z czasem oczywiście pojawia się możliwość stworzenie specjalnych zbroi, ale początkowo mamy tylko jedzonko. Niestety, trzeba uważać co się wrzuca do kociołka, bo będąc zbyt kreatywnym gra nie nagrodzi nas Gwiazdką Michelin, a nienadającą się do spożycia breją.