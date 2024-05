Współczesny obraz świata. Środa i czwartek na 21. MDAG

Michał Jakub Kaczor, biuro prasowe Millennium Docs Against Gravity



Środa, 15.05



Czwartek, 16.05



Filmy dokumentalne odsłaniają przed nami nie tylko osoby bohaterskie, ale również wydarzenia historyczne, żywioły, nowe technologie, politykę. Na ekranie zderzamy się z otaczającą nas rzeczywistością, współczesnością oraz wpływem człowieka na struktury funkcjonowania świata. W filmie "Ja, cyborg" mamy okazję podejrzeć osobę, której, poprzez ingerencję we własne ciało, udaje się zrealizować marzenie o doświadczaniu i odbieraniu dźwięków przybywających na Ziemię z kosmosu. Choć temat może budzić kontrowersje, film pokazuje siłę, jaką technologia dała jednostce i skłania do refleksji na temat możliwości technologicznych i ich bezpośredniego wpływu na nasze funkcjonowanie.Zapraszamy na projekcję filmu "Córka Czyngis-Chana". Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu.Gerel, agresywna mongolska nacjonalistka wraz z synem organizują inspekcje domów publicznych i nielegalnych kasyn, nasyłając na nie policję i pouczając młode Mongolki, które w nich pracują. Gerel walczy dla ojczyzny i swojego macierzyństwa. Jej syn – Temuulen najczęściej zostaje sam w domu. Jego matka powoli zdaje sobie sprawę, że jej nienawiść związana jest z traumami. Musi zmierzyć się ze wszystkimi ważnymi dla niej problemami, aby stać się lepszą matką.Christian Als, Kristoffer Juel Poulsen– duński fotoreporter i filmowiec. "Córka Czyngis-chana" to jego debiutancki pełnometrażowy film dokumentalny. Jego głównym zajęciem jest kręcenie filmówZapraszamy na europejską premierę filmu "Wojna porcelanowa". Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserem.W trakcie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w Ukrainie dwóch artystów: Andrey Stefanov i Slava Leontyev oraz artystka Anya Stasenko szukają inspiracji i piękna w działaniach na rzecz obrony swojego kraju oraz kultury. Pokazują, że choć pozornie łatwo jest przestraszyć ludzi, to trudniej odebrać im wolę życia. Podczas wojny rozpętanej przez rosyjskich żołnierzy przeciw cywilom, bohaterowie zostali w kraju uzbrojeni nie tylko w swoją sztukę i kamerę, ale także – po raz pierwszy w życiu – w karabiny. Gdy inwazja przybiera na sile, Andrey zostaje reżyserem i zaczyna filmować ich wspólną historię, a Anya i Slava w porcelanowych figurkach utrwalają idylliczną przeszłość, niepewną teraźniejszość i nadzieję na lepszą przyszłość. Film otrzymał Nagrodę Główną w amerykańskim konkursie dokumentalnym na Sundance.Andrij Stefanow z rodziną: Ołeną Herasymenko, Anną Stefanową i Sofiją Stefanową– urodził na Krymie w Ukrainie, a wykształcenie artystyczne zdobył w Charkowie. Następnie powrócił do swojego domu na Krymie, gdzie został rzemieślniczym winiarzem i uznanym malarzem olejnym. Przez wiele lat Stefanow tworzył fotografię artystyczną, obrazy krajobrazowe i martwe natury. Kiedy Rosja najechała Ukrainę w 2022 roku, Stefanow i jego przyjaciel Slawa Leontiew zdecydowali się sięgnąć po kamery filmowe, odnajdując nowe medium do wyrażania swoich artystycznych wizji. Jest to pierwszy pełnometrażowy film Stefanowa jako autora zdjęć.Dołączcie do w piłkarskiej przygodzie podczas projekcji filmu "Copa 71". Po seansie odbędzie się spotkanie z reżyserką, na które także serdecznie zapraszamy.Mistrzostwa świata kobiet w piłce nożnej po raz pierwszy zostały zorganizowane przez FIFA w 1991 roku. To wydarzenie postrzegamy jako oficjalny początek nowej ery w historii sportu, ale czy słusznie? 20 lat wcześniej odbył się w Meksyku pierwszy turniej zespołów kobiecych, który został zapomniany i wymazany z kart historii. Fakt, że zdecydowana większość fanów piłki nożnej nie wie nic o Copa 71 świadczy o tym, jak niewygodnym wydarzeniem była dla władz światowego futbolu. Turniej zorganizowano i rozegrano w blasku fleszy oraz kamer telewizyjnych, z udziałem sponsorów, gdzie rok wcześniej odbyły się finały mistrzostw świata mężczyzn. Podczas imprezy zawodniczki traktowane były przez media jak gwiazdy rocka.– jej reżyserski debiut, pełnometrażowy film dokumentalny "Copa 71", był filmem otwarcia MFF w Toronto w 2023 roku. Znalazł się też w programie takich festiwali jak FF BFI w Londynie, American Film Institute, IDFA oraz Millennium Docs Against Gravity. Film ma mieć międzynarodową premierę kinową na przełomie wiosny i lata 2024 roku.Zapraszamy na pokaz filmu "Spójrz mi w oczy". Po filmie odbędzie się spotkanie z reżyserką.Więcej o filmie: Wierzymy czy nie w istnienie zdolności kontaktu z zaświatami, ten film nie pozostawia nas obojętnymi. Ani przez chwilę reżyserka nie próbuje nas zresztą przekonać, że siedmioro jasnowidzów_widzek, których poznajemy na spotkaniach jeden na jeden z klientami i w scenach z życia prywatnego, mają tę "moc". To, co na pewno potrafią, to usiąść naprzeciw kogoś, kogo nie znają i przekazać jasną i często pomocną refleksję na temat ich największych zmartwień i bólu. Co sprawia, że ludzie płacą za ich usługi? To pytanie również wisi w powietrzu. Film studia A24 zręcznie porusza się pomiędzy ironią i szczerą otwartością na to, co przynoszą sesje z klientami i na codzienność jaznowidzów_widzek.– reżyserka i scenarzystka. W swoim dorobku ma takie filmy jak AFTER TILLER, nagrodzony Emmy pełnometrażowy dokument o czterech najczęściej atakowanych lekarzach aborcyjnych w Ameryce; THE DEPARTURE, nominowany do nagrody Spirit Award pełnometrażowy dokument o punku, który pomaga samobójcom znaleźć powody do życia; A CURE FOR FEAR, nominowany do nagrody IDA krótki serial; oraz MISS AMERICANA, uznany przez krytyków dokument o światowej ikonie popkultury Taylor Swift.Spotkanie otwierają retrospektywne pokazy produkcji Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. To część świętowania 75 lat historii polskiej powojennej kinematografii i funkcjonowania WFO. Po projekcji dokumentów kreacyjnych zapraszamy na spotkanie z Dianą Dąbrowską, która opowie o historii Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.Diana Dąbrowska - filmoznawczyni związana z Łodzią, krytyczka filmowa, animatorka kultury, organizatorka wielu wydarzeń i przeglądów filmowych.Więcej o filmie: Główny bohater, Wojciech Bruszewski, głośny buntownik w świecie filmu, eksperymentator sztuki oraz współtwórca światowego nurtu wideo, przewodniczy swojej wyprawie na drugą stronę lustra, w której kwestionuje granice poznania i poszerza percepcję postrzegania i doświadczania rzeczywistości za pomocą zmysłów oraz instrumentów, które wymyślamy. W poszukiwaniach towarzyszy mu szerokie grono współczesnych historyków i badaczy sztuki, artystów, medioznawców, projektantów i ekspertów świata AI, które na nowo odkrywa jego świat, wykorzystując jego archiwa.Elwira Kozłowska - reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa, debiutująca filmem dokumentalnym "Sztuka Performance Zbigniewa Warpechowskiego" w 2012 roku. Kształciła się m. in. w Szkole Filmowej w Łodzi (2007), Szkole Wajdy oraz w New York Film Academy (2015).1991 rok, za sprawą zorganizowanych przez FIFA pierwszych mistrzostw świata w piłce nożnej, zapisał się na kartach historii jako początek nowej ery w sporcie. Jednak dwadzieścia lat wcześniej, w 1971 roku w Meksyku, odbyło się Copa 71, czyli pierwszy turniej zespołów kobiecych. Film odkrywa przed nami bogactwo archiwalnych materiałów dotyczących turnieju, nazywanego Pucharem Świata Kobiet. Pomimo hucznego charakteru wydarzenia, władze światowego futbolu usilnie próbowały je wymazać i sprawić, aby zostało zapomniane.Rachel Ramsey - reżyserka debiutująca pełnometrażowym filmem dokumentalnym "Copa 71". Wcześniej pracowała w branży dokumentalnej, zajmując się dziennikarstwem informacyjnym m. in. dla BBC World Service, NYT, CNN czy France 24.Na 20-lecie zespołu członkowie Efterklang wylądowali w Skopje, finalizując swoje marzenie o zagraniu u stóp pomnika Makedonium – wielkiej budowli wzniesionej w stylu brutalistycznym. Podczas koncertu w Krusewie zespołowi towarzyszyło sześciu lokalnych muzyków i 18-osobowy chór kobiecy. Cały projekt został okrzyknięty tytułowym Makedonium Band. Film jest zarówno dokumentacją całego wydarzenia, jak i obrazem otwartości zespołu na inną kulturę oraz jej bogactwo.zespół Efterklang oraz Andreas Johnsen - wielokrotnie nagradzany reżyser z 22-letnim doświadczeniem, w swoich filmach zajmujący się głównie tematami z dziedziny kultury i sztuki oraz problemami zaniedbywanymi przez opinię publiczną. Zespół Efterklang.Mira Jargil i jej mąż Christian Sønderby Jepsen, porzucając dotychczasowe stresujące życie, postanawiają zatrzymać się u duńskiego badacza HIV w górach w Sri Lance. Ze względu na konflikt mnicha z Mirą, pierwotna idea filmu upada. Sześć lat później, syn mnicha postanawia wznowić pracę nad filmem, który, stając się egzystencjalnym śledztwem, przygląda się rodzinnemu dramatowi oraz ideą samotności, wyzwolenia i pojednania.Thor Tao Hansen - artysta, bohater filmu oraz syn tytułowego buddyjskiego mnicha.