Wszystko, co wiemy o "Psim patrolu 3": tytuł, data premiery, opis fabuły

Znamy tytuł nowej cześci "Psiego patrolu". Co wiemy o filmie?

Fenomen "Psiego patrolu"

"Psi patrol: Wielki film" – zobacz zwiastun

Jak podaje Deadline, nowa odsłona "Psiego patrolu" będzie nosić tytuł " PAW Patrol: The Dino Movie ". W oficjalnym opisie czytamy:Podczas tajemniczej burzy statek Psiego Patrolu rozbija się na pełnej dinozaurów tropikalnej wyspie. Bohaterowie spotykają tam Reksa, szczeniaka, który utknął w tym miejscu przed laty i stał się ekspertem w sprawach dinozaurów. Kiedy Humdinger, główny rywal Psiego Patrolu, zaczyna lekkomyślnie eksploatować zasoby naturalne wyspy, doprowadza do wybuchu ogromnego, uśpionego od lat wulkanu. Psi Patrol podejmuje się największej akcji ratunkowej w swojej historii. Szczeniaczki muszą powstrzymać Humdingera, zanim doprowadzi do zagłady całego życia na wyspie.Kanadyjsko-amerykańska koprodukcja o dzielnych psiakach zadebiutowała w 2013 roku jako serial. Od tego czasu zyskała wśród najmłodszych widzów grono wiernych fanów. W 2021 roku na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych i platformę streamingową Paramount+ trafił " Psi Patrol: Film ". Choć na rodzimym rynku nie sprzedał się szczególnie dobrze – zarobił 40,1 miliona dolarów, plasując się na 32. miejscu box office'u – w innych krajach zyskał ogromną popularność. W Polsce animacja ta była pierwszym filmem od czasu wybuchu pandemii COVID-19, któremu udało się osiągnąć pułap miliona sprzedanych biletów. Psi patrol: Wielki film " trafił na ekrany kin w 2023 roku. Dzięki magicznemu meteorowi, który wylądował w Adventure City, bohaterowie zyskali supermoce. Przypominamy zwiastun: