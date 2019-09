Wyścig po Oscary 2020: Rosną szanse "Jojo Rabbit"

3 2 1



ma spore szanse na nominację do Oscara (a może i statuetkę) w kategorii najlepszy film. A wszystko dlatego, że obraz ten zdobył nagrodę publiczności na festiwalu w Toronto Wyróżnienie przyznawane przez publiczność festiwalu w Toronto jest od dawna uznawane za dobry prognostyk sukcesów w sezonie oscarowym. W ostatnich latach większość nagrodzonych tam tytułów była później nominowana do Oscara w kategorii najlepszy film. A część, w tym ubiegłoroczny zwycięzca, go zdobyła.Drugie miejsce zajęła netfliksowa. Na trzecim znalazł się zaś koreański. Oba również są już wymieniane w gronie faworytów do nagród Akademii.