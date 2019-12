Wybieramy najlepszy film do obejrzenia w Święto Kina!

15 grudnia swoje coroczne Święto zaplanowały kina w całej Polsce! Święto Kina to wspólna inicjatywa największych sieci kin: Cinema City, Helios, Multikino oraz Cinema 3D. Do akcji dołączyły także poszczególne kina studyjne w całej Polsce. Bilety na wszystkie seanse będzie można kupić za zaledwie 12 zł! To doskonała okazja, aby schronić się w kinowej sali przed świąteczną gorączką!Patronat medialny nad akcją objęli: TVN i Filmweb. Święto Kina objęte jest także patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.Więcej informacji oraz dokładną listę kin, biorących udział w Święcie Kina, można sprawdzić pod adresem: www.swietokina.com oraz na fanpage'u www.facebook.com/swietokina/