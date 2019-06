Xbox Game Pass Ultimate: więcej gier, niż jesteś w stanie ograć

Na pewno słyszeliście o. Usługa przez wielu nazywana netfliksem dla gier daje dostęp do ponad 100 gier na, w które możemy grać kiedy chcemy, nie przejmując się tym czy nasz internet działa dziś wolno albo w ogóle nie działa, ponieważ każdą grę pobieramy na dysk swojej konsoli, a połączenie z internetem jest nam potrzebne tylko w przypadku gier wymagających sieci, na przykład do rozgrywek wieloosobowych. W tej chwili dołączając do usługi otrzymujemy dostęp do takich hitów jak kolekcja, wszystkie odsłony seriiczy. Jak na 40 złotych miesięcznie to całkiem dużo, prawda?W przypadku zabawy na konsolimusicie jednak pamiętać, że do ewentualnej rozgrywki sieciowej niezbędny jest abonament. Dzięki niemu otrzymujemy możliwość zabawy sieciowej, a również cztery darmowe gry miesięcznie -, jednak działające w ramach wstecznej kompatybilności naMiesięczny koszt takiego abonamentu to 29 złotych, chyba że zdecydujecie się na roczną subskrypcję, to taka przyjemność będzie Was kosztowała 249 złotych.Ale zaraz. Tu 40, tam 29, tu znowu coś. Do kiedy mam opłaconego? Kiedy kończy mi się? Wygląda to skomplikowanie. Odpowiedzią jest ogłoszony właśnie abonamentJeśli do tej pory wydawało Wam się, żeto okazyjna oferta,to okazja wyjątkowa i warto z niej szybko skorzystać, bo w ofercie powitalnej miesięczną subskrypcję można teraz kupić za jedyne. Tutaj, za stałą miesięczną opłatą (wynoszącą w regularnej ofercie 54,99 złotych) Microsoft daje nam Game Pass i Xbox Live Gold w komplecie: ponad 100 gier na, rozgrywki sieciowe i cztery darmowe gry miesięcznie. A dodatkowo jeszcze dostaniemyz opcją zagrania cztery dni przed premierą.A co jeśli nie macie jeszcze pod telewizorem Xboksa? Najlepszym kompanem dla Xbox Game Pass Ultimate będzie najtańszy w tej chwili członek rodziny konsol Xbox, czyli Xbox One S All-Digital Edition. Setki gier do ogrania, rozgrywki online w najbardziej zaawansowanej usłudze sieciowej na świecie, masa promocji dla subskrybentów - to chyba najlepszy czas, aby być graczem!Dla fanów grania na komputerach Microsoft dołożył właśnie jeszcze jedną subskrypcję, o którą prosili ich gracze -na Windows10. Usługa działa dokładnie tak samo jakna konsolach, z tą różnicą, że dotyczy PC i dostajemy dostęp do nieco innego katalogu gier. Również tu zagramy w produkcjetakie jakczy obie odsłony, a do tego w takie tytuły studiów zewnętrznych jakoczyAktualnie usługa jest w fazie beta testów i w promocyjnej ofercie kosztuje zaledwie 4 zł za miesiąc. Regularna cena za dostęp do bety to 18,99 złotych miesięcznie, a po wyjściu z fazy beta cena będzie dokładnie taka sama jak zana konsole Xbox One.