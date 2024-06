Przyszłość jest cyfrowa? Xbox przedstawia nowe wersje Xboxów

Najważniejsze zapowiedzi z Xbox Games Showcase:

Poza pojawiającym się od jakiegoś czasu w przeciekach białym Xbox Series X, gracze otrzymają również możliwość zakupu limitowanego Xboxa Series X w kolorze galaktycznej czerni z dyskiem 2TB. Dodatkowo, fani tańszych rozwiązań w postaci Series S, którym czarna wersja z większym dyskiem nie pasowała do wystroju, będą mogli kupić biały model z dyskiem o takiej samej pojemności.• Xbox Series S 1TB w kolorze Robot White - €349.99 ERP (Estimated Retail Price)• Xbox Series X 1TB Digital Edition - €499.99 ERP• Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition - €649.99 ERPDla porównania, obecna cena czarnego Xboxa Series X 1TB to €549.99 (2399 zł).Niedawny raport finansowy ujawnił mocny spadek sprzedaży konsol na poziomie -30%. Czy wydanie nowych iteracji tego samego sprzętu ma być ratunkiem dla szorujących po dnie wyników finansowych Xboxa? Szczerze w to wątpimy, za to wierzymy w siłę gier, które mogą napędzić nowych klientów dla konsoli zielonych. A jeśli o to chodzi, to Microsoft błyszczał na ostatnim Xbox Games Showcase. Więcej o najważniejszych zapowiedziach znajduje się w linkach pod tekstem.