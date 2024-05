Złota Palma dla filmu o pracownicy seksualnej. Cannes 2024 wygrywa film z USA. Po raz pierwszy od 13 lat

Cannes 2024: "Anora" najlepszym filmem festiwalu

to drugi film Seana Bakera w canneńskim konkursie głównym. Trzy lata temu pokazał na tym festiwalu. Wtedy nie udało mu się zdobyć żadnej nagrody.Teraz Sean Baker jest pierwszym od 13 lat reżyserem amerykańskiego filmu, który zdobył Złotą Palmę. Ostatni film z USA, któremu udała się ta sztuka, byłoAnora to imię młodej pracownicy seksualnej z Brooklynu. Kobieta ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy poznaje i pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syn potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Jej teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa...W naszej recenzji filmu czytamy:Tegoroczny festiwal filmowy w Cannes przejdzie też do historii za sprawą kilku nietypowych werdyktów jury pod przewodnictwem Grety Gerwig Po pierwsze oprócz standardowej Nagrody Jury w tym roku została przyznana. Otrzymał ją zbiegły z Iranu reżyser Mohammad Rasoulof za filmNietypowa sytuacja miała też miejsce w przypadku. Zamiast wyróżnić jedną osobę jury postanowiło przyznać nagrodęJest to również jedyny film, który zdobył dwie nagrody od jury konkursu głównego.została bowiem wyróżniona Nagrodą Jury.ZŁOTA PALMAreż. Sean Baker GRAND PRIXreż. Payal Kapadia NAGRODA JURYreż. Jacques Audiard REŻYSERIANAGRODA SPECJALNA JURYreż. Mohammad Rasoulof SCENARIUSZAKTORKAAKTORZŁOTA KAMERAreż. Halfdan Ullmann Tøndel ZŁOTA KAMERA - WYRÓŻNIENIEreż., Wei Liang Chiang ZŁOTA PALMA DLA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGOreż. Nebojša Slijepčević WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCHreż. Daniel Soares