Fajna dżaga

Przychodzi do Was boss kartelu narkotykowego i prosi o spełnienie największego marzenia – chciałby przejść korektę płci. A) Załatwiacie najlepszego chirurga w Meksyku i zgarniacie szmal. B) Słuchacie głosu sumienia i bierzecie nogi za pas. "Żartuję, i tak nie masz wyboru" – mówi swojej bohaterce Jacques Audiard , który w " Emilii Perez " łączy mroczny kryminał z pstrokatą telenowelą, uzyskując w efekcie najodważniejszy i zarazem najbardziej odjechany (anty)musical ostatniej dekady. Flirtując ze wczesnym Almodovarem i nawiązując do własnej twórczości lat zerowych (" Prorok " czy " W rytmie serca "), reżyser " Braci Sisters " skacze na główkę w kolejne gatunki. Ale czy da się połączyć emancypacyjnei trzymające w napięciu kino gangsterskie?Audiard, jak przed ponad dwudziestoma laty zrobił to Lars von Trier w " Tańcząc w ciemnościach ", umieszcza w centrum filmu zwykłą-niezwykłą kobietę – niezamożną, niedocenianą i nieszczęśliwą prawniczkę Ritę ( Zoe Saldana ), która za marne pieniądze broni lokalnych kryminalistów. Zapadająca w pamięć ekspozycja jest świadectwem niezwykle przemyślanej i stylistycznie spójnej inscenizacji sekwencji śpiewno-tanecznych. Są widowiskowe, choć rozgrywają się w mało widowiskowych okolicznościach. Muzyczny monolog Rity zaczyna się po zmroku – na zatłoczonej ulicy, pośród przechodniów i targowych sprzedawców dołączających się do numeru w roli roztańczonego chórku. Bohaterka, wyśpiewując mowę przygotowaną na kolejną rozprawę, punktuje wszechobecną przemoc, ekonomiczną niesprawiedliwość, lamentuje na szklany sufit, którego nie jest w stanie przebić w pracy.W końcu przychodzi moment, gdy Rita mówi: "dość". A to wszystko za sprawą Manitas – największej szychy kryminalnego światka, która zatrudnia niespełnioną prawniczkę do udziału w misji na śmierć i (nowe) życie. W pragnącej lepszej przyszłości bohaterce mafijny boss dostrzega siebie. Manitas żyje jak Bóg – ma polityczne wpływy, kochającą rodzinę i wiernych współpracowników gotowych skoczyć za nim w ogień. Nawet jego żona, Jessi ( Selena Gomez ), nie wie jednak o tym, że jej mąż w głębi serca czuje się kobietą – Emilią.Audiard dla queerowej reprezentacji robi coś niebywale ważnego: kreuje na ekranie charyzmatyczną i pełnokrwistą bohaterkę trans, która nie musi przekonywać ani nas, ani Rity, dlaczego czuje się więźniem własnego ciała. Manitas nie tłumaczy się ze swoich pragnień, stawia sobie za cel tranzycję i szybko go osiąga. To nie film o przekleństwach bycia queer ani kolejna lekcja z tolerancji, lecz opowieść o namiętnościach, żądzy władzy i pragnieniu samoakceptacji, afirmujący przemianę i życie na własnych zasadach. Wrogowie "politycznej poprawności" mogą spać spokojnie – Emilia nie jest postacią tokenową ani tym bardziej krystalicznie czystą moralnie. Choć usilnie stara się odkupić swoje dawne grzechy.W wątku podwójnej tożsamości głównej bohaterki tkwi ogromny potencjał komediowy, który Audiard z finezją wykorzystuje. Ponieważ jesteśmy w świecie karteli narkotykowych, a narkobiznes trawi w Meksyku kilkanaście tysięcy ofiar rocznie (głównie mężczyzn, których opłakują żony, dzieci oraz matki), stawka pozostaje wysoka. Lecz to, czy prawda wyjdzie na jaw, nie jest w filmie najważniejsze. Audiard skupia się przede wszystkim na swoich bohaterkach oraz łączących je relacjach: na życiu prywatnym Emilii; jej przyjaźni z Ritą, a także pragnącej miłości Jessi. Całość utrzymuje w melodramatycznych tonach, tak by widz znalazł chwilę na zadumę, wzruszenie, ale też, po prostu, na dobrą zabawę.Choć film reklamowany jest głośnym nazwiskiem Seleny Gomez , to tak naprawdę blask Zoe Saldany świeci w " Emilii Perez " najmocniej. Rola Rity należy do najciekawszych w karierze aktorki, której talent w ostatnich latach marnował się głównie w marvelowskich blockbusterach. Saldana jest jak kameleon – w scenach śpiewno-tanecznych imponuje swoim ogromnym talentem wokalnym i bezpretensjonalnością, a jej kocie ruchy mogą rywalizować nawet z euforycznym pokazem tanecznym Emmy Stone w " Rodzajach życzliwości Yorgosa Lanthimosa . Kroku Saldanie dotrzymuje również Karla Sofia Gascón – hiszpańska aktorka trans, która nasyca postać Emilii autentycznością oraz queerową wrażliwością. Z kolei Gomez w ognistej i stereotypowej roli latina wife odnajduje się bez trudu – jest przekonująca i zabawna. Najlepiej sprawdza się jednak w sekwencjach muzycznych, w których niemal zapominamy, że oglądamy film Audiarda, nie jeden z wysokobudżetowych teledysków piosenkarki.No i najważniejsze, bo w końcu mówimy o kinie tańca, rytmu i muzyki. Musicalowe wstawki są fantastycznie zaaranżowane, pojawiają się w idealnych momentach, zachwycają różnorodnością formy i reżyserską kreatywnością. Piosenka o waginoplastyce, poprzedzona muzycznym manifestem o nierównościach społecznych – czemu nie? Ważne, że obietnica eskapistycznej rozrywki zostaje spełniona, a uśmiech nie schodzi z twarzy na długo po seansie.