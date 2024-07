"Anora": Tak wygląda film Seana Bakera wyróżniony Złotą Palmą w Cannes (zwiastun)

O czym opowiada "Anora"?

Getty Images © Victor Boyko

"Anora" – zobaczcie zwiastun

Anora to imię młodej pracownicy seksualnej z Brooklynu. Kobieta ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy poznaje i pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syn potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Jej teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa...W naszej recenzji filmu czytamy: