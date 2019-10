Złote Globy 2020: "Pewnego razu... w Hollywood" komedią

3 2 1



Zakończył się czas, kiedy studia mogły decydować, w jakich kategoriach Złotych Globów chcą, by walczyły ich filmy. I jak co roku kilka decyzji może zaskakiwać, budzić kontrowersje.O nominacje w kategoriach komediowych/musicalowych powalczy na przykład najnowszy obraz Quentina Tarantino oraz Jennifer Lopez . Z kolei zawierające sporo komediowych scenczypowalczą w kategoriach dramatycznych.Pełna scen muzyczny biografia Eltona Johna została przez Paramount wystawiona w kategoriach komediowych/musicalowych. Pełną scen muzycznych biografię Judy Garland Roadside Attractions zgłosiło w kategoriach dramatycznych.Nominacje do Złotych Globów poznamy w grudniu. Gala wręczenia statuetek odbędzie się6 stycznia.