Z "Alienisty" na plan wojennego widowiska twórcy "2012"

) dołączył do obsady wojennego widowiska. Wcześniej role otrzymali: Mandy Moore Bitwa o Midway uważana jest z jedną z najważniejszych bitew, do których doszło podczas II Wojny Światowej na Pacyfiku. Jej znaczenie jest głównie psychologiczne. Rozegrana na początku czerwca 1942 bitwa była pierwszą od stuleci spektakularną porażką floty japońskiej. Od tego też momentu zmienił się układ sił na Pacyfiku, a Amerykanie coraz śmielej przejmowali inicjatywę. Evans wcieli się w postać C. Wade'a McClusky'ego. Był on oficerem na USS Enterprise i to on podjął ryzykowną, lecz jak się później okazało kluczową dla losów bitwy decyzję, której efektem było zatopienie japońskich okrętów Kaga i Akagi. Za rolę, jaką odegrał w tej bitwie, otrzymał Krzyż Marynarki Wojennej.wyreżyseruje specjalista od kina katastroficznego kręconego z wielkim rozmachem, Roland Emmerich