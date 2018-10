Zapraszamy do udziału w teście IQ

Zastanawialiście się kiedyś, jak blisko Wam do prawdziwego geniusza? Już teraz możecie to zweryfikować!Razem z Comedy Central zapraszamy do udziału w naszym teście IQ. Sprawdź, czy jesteś równie genialny jak Sheldon Cooper.Test znajdziecie TUTAJ od 1 października na antenie Comedy Central PolskaJuż teraz na antenie Comedy Central możecie oglądać nowy serial komediowy,, opowiadający o dziecięcych latach Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów popularnej. Premierowe odcinki od 1 października, od poniedziałku do piątku, na antenie Comedy Central Polska.jest prequelem kultowego serialu emitowanego na antenie Comedy Central Polska,. Historia dwóch współlokatorów, fizyków Sheldona i Leonarda oraz ich przyjaciół doczekała się aż 12 sezonów i rzeszy wiernych fanów na całym świecie. Na fali tego sukcesu twórcy serialu, Chuck Lorre oraz Steven Molaro , pokusili się o stworzenie opowieści o pełnym przygód dzieciństwie, uwielbianego przez widzów Sheldona Coopera.Dziewięcioletni geniusz Sheldon mieszka ze swoją rodziną we wschodnim Teksasie, gdzie najważniejszymi wartościami są sport i kościół. Chłopiec jednak, nie dość, że ma dwie lewe nogi, to zamiast czytania Biblii woli poznawać założenia teorii ewolucji Karola Darwina. Jego niespotykana inteligencja, połączona z prowincjonalnym myśleniem mieszkańców Teksasu, znacznie komplikuje życie rodziny Cooperów i rodzi niezliczoną ilość zabawnych sytuacji.Pomysłodawcami serialu są Chuck Lorre oraz Steven Molaro , twórcy kultowej, a za jego produkcję odpowiadają Chuck Lorre Productions oraz Warner Bros. Television. Narratorem w serialu został Jim Parsons , który jest odtwórcą roli dorosłego Sheldona. Za swoją kreację waktor otrzymał w 2011 roku jedną z najbardziej prestiżowych nagród filmowych - Złoty Glob.