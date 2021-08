Znamy finalistów konkursu scenariuszowego Script Pro 2021

10 scenariuszy pełnometrażowych filmów fabularnych oraz 6 scenariuszy słuchowisk zakwalifikowało się do tegorocznego finału konkursu scenariuszowego Script Pro. Laureatów poznamy podczas gali wręczenia nagród kończącej Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera, która odbędzie się 11 września. Autorzy wszystkich finałowych prac będą mogli skorzystać z konsultacji scenariuszowych w Szkole Wajdy.Finałowe scenariusze w kategorii FILM:"Skalne siostry", autor Marek Aureliusz Karczmarzyk"Matka", autorka Aleksandra Czenczek"Chwast", autor Piotr Nalazek"Król, który uciekł", autor Jędrzej Napiecek"Noc w przedszkolu", autor Marek Baranowski"Ok boomer", autorzy Marek Mardosewicz, Eugeniusz Pankov"Gruby", autorka Zuzanna Bukłaha"Grzesiuk. Król życia", autorzy Bartosz Janiszewski, Michał Szcześniak"Snerg", autor Przemysław Jurek"Jak być kochanym", autorka Anna ŚwiątekFinałowe scenariusze w kategorii AUDIO:"Adela", autor​​​​​ Marek Otwinowski"Myślami przy sobie", autor Jędrzej Gorski"Tatuaże", autorka Agnieszka Wanicka"Wybacz", autor Piotr Skotnicki"Zamglone zwierciadła", autor Damian Słowioczek"Odessa-Krym-Odessa", autorka Iwona RusekFinałowe scenariusze w kategorii FILM wybrało Jury w składzie: Maciej Karpiński Anna Waśniewska-Gill , a w kategorii AUDIO: Marcin Kardach, Janusz Kukuła i Małgorzata Semil.SCRIPT PRO organizowany przez Wajda School i Mastercard OFF CAMERA we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Storytel oraz partnerami takimi jak: Fundacja Kyoto-Kraków i Teatr Polskiego Radia, jest najważniejszym polskim konkursem dla scenarzystów będących na początku kariery. Dla scenarzystów konkurs jest szansą na rozwój, a dla producentów gwarancją, że wybrane spośród kilkuset zgłoszeń finałowe teksty zasługują na uwagę.W 2020 roku konkurs otworzył się na nowy, bardzo dynamicznie rozwijający się w Polsce obszar – projektów audio, we współpracy ze Storytel – platformą oferującą streaming audiobooków, seriali audio, słuchowisk i podcastów. Nowa kategoria konkursowa jest odpowiedzią na coraz szybciej rozwijający się rynek rozrywki audio i zapotrzebowanie na wysokiej jakości teksty.Dotychczas wyróżnione w konkursie SCRIPT PRO scenariusze filmów fabularnych to między innymi: " Prime time " Jakuba Piątka, na podstawie scenariusza reżysera i Łukasza Czapskiego, który znalazł się w finale konkursu SCRIPT PRO 2019 (premiera na platformie Netflix w kwietniu 2021), " Bo we mnie jest seks " Katarzyny Klimkiewicz, na podstawie scenariusza pt. "Jesienna dziewczyna", który reżyserka napisała wspólnie z Patrycją Mnich (Nowak) i który znalazł się w finale SCRIPT PRO 2018 (premiera na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2021), " Hiacynt " w reżyserii Piotra Domalewskiego na podstawie scenariusza Marcina Ciastonia pt. "Gorzki fiolet", który znalazł się w finale SCRIPT PRO 2016 (na Nowych Horyzontach w 2021), a także tak znane i wielokrotnie nagradzane tytuły jak nominowany do Oscara film " Boże ciało " Jana Komasy wg scenariusza Mateusza Pacewicza – laureata z 2016 r., " Bogowie " Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka (finalista 2013) " Córki Dancingu " Agnieszki Smoczyńskiej wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista 2013), "Ostatnia rodzina" Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty (finalista Hartley-Merrill 2010), " Zabawa, zabawa " Kingi Dębskiej – współautorką scenariusza jest Mika Dunin – (finalistki 2017), " Plac zabaw " Bartosza M. Kowalskiego wg scenariusza, którego współautorem jest Stanisław Warwas (finaliści 2014) czy " Atak paniki " Pawła Maślony wg scenariusza reżysera oraz Barłomieja Kotschedoffa i Aleksandry Pisuli (finaliści 2014).