Znamy laureatów 28. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu

Mikaela Lypinskiego zostało uznane za najlepszy film zakończonego dziś w Łodzi 28. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.Niespełna godzinny dokument to opowieść o Slab City - osadzie na pustyni w południowej Kalifornii, przy lotniczej bazie amerykańskiej armii, gdzie mieszkańcy żyją bez bieżącej wody i prądu. Główny bohater - Rob - nie znosi kawy, ale codziennie wstaje o 6 rano, żeby przygotować ją dla kilkunastu stałych bywalców swojej kawiarni – "ostatniego bastionu wolności w Ameryce".Jury (w składzie: Tomasz Majewski, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Michał Oleszczyk, Piotr Mikucki, Paweł Wysoczański) nagrodziło film Lypinskiego za "dociekliwy i pozbawiony sentymentalizmu portret alternatywnej ludzkiej wspólnoty, w której celowe ograniczenie potrzeb konsumpcyjnych każe zapytać o nasz własny stosunek do współczesnego świata".Reżyser otrzymał Grand Prix Nagrodę Miasta Łodzi w wysokości 15 tys. zł oraz statuetkę Białej Kobry.Jurorzy konkursu filmowego przyznali również następujące nagrody: Grzegorz Brzozowski za filmza zaskakującą, dowcipną i wielowymiarową relację z czterech spotkań międzyludzkich i międzykulturowych, w trakcie których zjawisko polskiej gościnności ulega jednoczesnej afirmacji i przedefiniowaniu. Rafał Łysak za filmza subtelność w pokazywaniu różnic, za autentyzm w ich przezwyciężaniu.Magdalena Imielska za filmza dyskretnie prowadzoną, głęboką i kompletną filmową analizę relacji ludzkich w obliczu długotrwałej i nieuleczalnej choroby, jednocześnie refleksyjną i dramatyczną. Maria Zmarz-Koczanowicz za filmza film o Edwardzie Bernsteinie-Żebrowskim, reżyserze poszukującym tajemnicy zła, autorze filmutraktującego o Zagładzie, człowieku głęboko doświadczonym przez los i polityczną historię.Wyróżnienia: Katarzyna Trzaska za filmza niebanalne i pełne humoru ujęcie tematu spotkania międzykulturowego oraz Anna Gawlita zaza twórczą kontynuację wspaniałej tradycji polskiego dokumentu kreacyjnego w filmie, który obrazuje wagę i moc rytuału.Jury konkursu reportaży telewizyjnych (w składzie: Beata Hyży-Czołpińska, Agnieszka Obszańska i Zbigniew Wichłacz) przyznało następujące nagrody:Anna Barańska-Całek za film "Osaczona we własnym domu" za ukazanie ważnego i aktualnego tematu- przejmującego losu człowieka w sytuacji permanentnego zagrożenia w konfrontacji z niewydolnym wymiarem sprawiedliwości.Marek Sygacz za film "Afrin. Zdradził nas świat" za poruszające ukazanie losów małej społeczności uwikłanej w długoletni konflikt zbrojny.Wyróżnienie – nagroda rzeczowa od Uniwersytetu III wielu im. Heleny Kretz: Sylwia Nieckarz za film "Wiara nadzieja miłość" za to, że "wiara - góry przenosi, nadzieja - umiera ostatnia, a miłość - jest najważniejsza".28. Festiwal Mediów odbywał się w dniach 20-24 listopada 2018 w Łodzi – w Muzeum Kinematografii, które jest organizatorem wydarzenia oraz w Fabryce Sztuki. Widzowie zobaczyli prawie sto filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych. Prezentowane były m.in. dokumentalne nowości z Polski i świata, filmy dokumentalne Grzegorza Królikiewicza, Kazimierza Karabasza oraz unikaty z Wytwórni Filmów Oświatowych.