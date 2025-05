Sydney Sweeney na tropie skarbu. Zobacz zwiastun

Na tropie skarbu

Zwiastun filmu "Americana"

to pełnometrażowy debiut Tony'ego Tosta , showrunnera drugiego sezonu serialu " Poker Face ". W głównej roli wystąpiła Sydney Sweeney . A partnerują jej: Paul Walter Hauser . Długo nie był jednak w stanie znaleźć dystrybutora. Ostatecznie tytuł kupił Lionsgate, który w Ameryce wprowadzi go do kin w sierpniu.Punktem wyjścia dla fabuły jest artefakt należący kiedyś do rdzennych mieszkańców Ameryki. Teraz w jego posiadanie chce wejść cała masa ludzi. Wśród nich jest kelnerka ( Sweeney ) mająca wielkie marzenia. Ten artefakt ma pomóc jej w ich realizacji. Ale wcześniej musi go zdobyć. W tym celu prosi o pomoc weterana ( Hauser ). Chętnych na skarb jest jednak więcej...