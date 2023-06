Zorientował się, że jego sąsiadem może być Adolf Hitler

Polski zwiastun filmu "Mój sąsiad Adolf"

Tego typu sytuacja przytrafia się Polsky’emu – ocalonemu z Holokaustu, który w mieszka na odległej kolumbijskiej wsi. Starszy mężczyzna stroni od towarzystwa i pielęgnuje róże rosnące w jego ogrodzie. Do czasu. Pewnego dnia do domu obok wprowadza się bowiem tajemniczy Niemiec.Polsky od razu rozpoznaje podobieństwa między sąsiadem a... Adolfem Hitlerem. Tajemniczy mężczyzna zajmuje się malarstwem, ma przerażające, niebieskie oczy i owczarka bardzo przypominającego Blondie. Aby zbadać sprawę, Polsky będzie musiał przełamać się i zbliżyć do człowieka, którego podejrzewa o najgorsze zbrodnie.Tak prezentuje się fabuła filmu, który już od tego piątku będzie można oglądać w kinach studyjnych i kinach sieci Cinema City.to swego rodzaju uwspółcześniona wersja kultowychwzbogacona o niezwykły pomysł wyjściowy.Choć film zawiera komediowe elementy, nie ma w nim kontrowersji czy niestosownego podejścia do Holokaustu.to tak naprawdę opowieść o samotności, traumie i gorącej potrzebie przyjaźni, którą czasem można znaleźć w najbardziej niespodziewanych okolicznościach.A ponieważ w filmie głównego role zagrali znany z David Hayman i legendarny niemiecki aktor Udo Kier (który wcielał się w Hitlera już kilkukrotnie), widzowie mogą być pewni, żezapewni mnóstwo wzruszeń. To tytuł, którego wręcz nie wolno przegapić!