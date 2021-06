Amazon zaprezentowało nowy zwiastun widowiska sf " The Tomorrow War ", którego gwiazdą jest Chris Pratt . Wy możecie klip obejrzeć poniżej:Bohaterem " The Tomorrow War " jest mąż i ojciec, który zostaje wcielony do armii. Wkrótce trafia na front wojny, której stawką są losy ludzkości. Przyszłość świata będzie zależeć od jego zdolności do skonfrontowania się z własną przeszłością.Premiera na platformie Prime Video na początku lipca.