Widowisko SF z Chrisem Prattem trafi na platformę Amazonu

Potwierdziły się styczniowe doniesienia o tym, że " The Tomorrow War " nie trafi do kin. Prawa do dystrybucji ostatecznie kupił Amazon, który pokaże widowisko światu na swojej platformie Prime 2 lipca. The Tomorrow War " zostało wyprodukowane przez studio Skydance dla Paramountu, który planował jego premierę kinową w ubiegłym roku. Pandemia pokrzyżowała te plany. Jest to trzeci film Paramountu, który przejął Amazon. Pierwszym był " Książę w Nowym Jorku 2 ", który miał już swoją premierę. Drugim był " Without Remorse ", którego premiera planowana jest na 30 kwietnia.Bohaterem " The Tomorrow War " jest mąż i ojciec ( Chris Pratt ), który zostaje wcielony do armii. Wkrótce trafia na front wojny, której stawką są losy ludzkości. Przyszłość świata będzie zależeć od jego zdolności do skonfrontowania się z własną przeszłością.