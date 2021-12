Zwycięzcy pierwszej edycji festiwalu KIFF w KinoGram

Jury KIFF pod przewodnictwem Kasi Adamik , w składzie: Dariusz Jabłoński Joanna Kos-Krauze oraz Magdalena Łazarkiewicz wybrało najlepsze filmy krótkometrażowe na KinoGram International Film Festival w Fabryce Norblina. Znamy też zdobywców Nagród Publiczności oraz dodatkowych wyróżnień. Wszystkie zostały ogłoszone na Gali Wręczenia Nagród KIFF 30 listopada 2021 w kinie KinoGram.Selekcjonerzy festiwalu - tę rolę pełnili influencerzy filmowi Całe Życie w Kinie, MovieWay, MoviesRoom i Drugi Seans - wskazali 30 filmów, z których Jury wyłoniło zwycięzców trzech głównych nagród.Pierwsze miejsce - statuetkę KIFF i 500 euro zdobyła Ferajna Filmowa Kapok w składzie Jacek Olejnik, Rafał Sankiewicz, Wojciech Sankiewicz oraz Bartosz Terlicki za film animowany "C'est la vie". Zwycięski film to krótka opowieść o człowieku, który staje w obliczu najbardziej osobliwego momentu sztuki równowagi, sztuki wyboru, sztuki życia.Drugie miejsce - statuetkę i 200 euro przypadło reżyserce filmu "Szczeliny" Magdalenie Gajewskiej, absolwentce Warszawskiej Szkoły Filmowej. To opowieść o Teresie, trzydziestolatce, która po urodzeniu dziecka popada w depresję poporodową i wraz z mężem postanawia na jakiś czas przenieść się z powrotem do rodzinnego domu w małym miasteczku. Tam niespodziewanie spotyka swoją dawną miłość, Annę. U obu kobiet odradza się silne uczucie. W rolach głównych wystąpiły Jaśmina Polak i Justyna Wasilewska."Jeszcze porozmawiamy" w reżyserii Mateusza Buławy to laureat trzeciej nagrody Jury - statuetki i 100 euro. Dokument o dwóch braciach u progu dorosłości wciąż znajdujących się pod władzą matki oraz sekundującej jej babci. "Żebyś się wreszcie opamiętał" – te wymowne życzenia bożonarodzeniowe matki dla syna określają wzajemne stosunki w rodzinie. Jednak portret rodzinny nie jest pełny – brakuje w nim ojca, którego znacząca nieobecność powraca wraz z głuchym sygnałem w słuchawce telefonu...- powiedziała Kasia Adamik , reżyserka, przewodnicząca Jury KIFF 2021Jury zdecydowało się również przyznać wyróżnienie specjalne dla operatora Maxa Bugajaka za zdjęcia do filmów "Skowyt" w reż. Bartosza Brzezińskiego i "Marzenia samotnych ludzi" w reż. Marka Leszczewskiego.Nagrody Publiczności otrzymały filmy: "Lila", reż. Kacper Świtalski, "Pod niebem", reż. Marta Skiba i "Coś", reż. Kasia Babicz.- mówi Anna Zoll, dyrektor festiwalu.Międzynarodowy Festiwal Filmowy KinoGram (KIFF) to niezależny międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych. Został stworzony przez kino KinoGram – miejsce w fascynującej postindustrialnej przestrzeni dawnej Fabryki Norblina w Warszawie, skupiające się na kulturze. To tutaj odbywają się premiery filmowe, panele dyskusyjne oraz retransmisje wydarzeń kulturalnych.Szczegółowe informacje o festiwalu znajdują się na stronie www.kinogram.pl/kiff/ oraz na platformie www.filmfreeway.com/KinoGramInternationalFilmFestival