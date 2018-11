Aplikacja: aktualizacja

Piotr Głowacki Gigant Films, Maciej Zdunowski

Przez chwilę wydawało się, że Mitja Okorn jest jedynym człowiekiem, który pod naszą szerokością geograficzną "umie" w komedię romantyczną. To spod jego ręki wyszły przecież nieliczne filmy, które rzetelnie reprodukują w polskim kontekście ową gatunkową formułę:oraz pierwsza. Kiedy więc okazało się, że za sterami "dwójki" zabraknie Okorna , można było oczekiwać równania do krajowej średniej - oczywiście równania w dół. A tu proszę - cytując Tomasza Karolaka - "niespodzianka, niespodzianka". Możecie mówić, że oszalałem, że oślepłem i ogłuchłem, albo że uderzył mi do głowy firmowany przez film batonik (to akurat nieprawda, nie jadłem) - alepodobała mi się bardziej od części pierwszej.Oczywiście Okorn zawsze był tylko ostatnim ogniwem długiego kreatywnego łańcuszka zaplecionego przez duet Drabik Chaciński . Panowie postanowili przeszczepić na polski grunt model kina producenckiego, w którym kwestia autorstwa zostaje rozmyta. Na sukces poprzedniego filmu pracował przecież nie tylko Okorn , ale i - dosłownie - cały zastęp scenarzystów. Sam Akina , który stanął tym razem za kamerą, był zresztą jednym z nich. Zmiana na fotelu reżyserskim nie jest więc żadną rewolucją. Rewolucją nie jest też sam film - bo być nie ma. Kto spodziewa się czegoś więcej niż solidnej realizacji schematu, ten nie ma czego na tej planecie szukać.Co ciekawe, to właśnie "sequelowość" filmu - zazwyczaj oznaczająca powtórkę z rozrywki - okazuje się jedną z jego zalet. Historia biegnie oczywiście według schematu, z grubsza wiadomo, kto się tu w kim zakocha i kto w finale stanie u czyjego boku. Ale fakt, że przekroczyliśmy rubikon happy endu, wychodzi historii na dobre. Zawsze przecież ciekawie zajrzeć poza sakramentalne "żyli długo i szczęśliwie", by zrewidować perfidne przemilczenie, jakie jest udziałem całego gatunku. Ania ( Agnieszka Więdłocha ) i Tomek ( Maciej Stuhr ) odkrywają bowiem, że fanfary były przedwczesne, a oni chyba nie są dla siebie stworzeni. Pech chce, że nie mogą jednak po prostu odwrócić się na pięcie, trzasnąć drzwiami i nigdy więcej na siebie nie patrzeć. Muszą bowiem wystąpić w wigilijnym show, odgrywając na oczach milionów telewidzów zakochaną parę. Zwieńczeniem imprezy ma być zaś - o ironio! - premiera nowej wersji tytułowej aplikacji: program, który matematycznie wygeneruje każdemu tożsamość jego idealnej drugiej połówki. Przesłanie w sam raz na komedię - nomen omen - romantyczną: prawdziwa miłość to ani bezduszne procenty zgodności, ani pusty rytuał słów i gestów. Ani szkiełko i oko smartfona, ani cały performans "bycia zakochanym". Innymi słowy: patrzaj w serce.Sequel to jednak wciąż sequel, nie dziwcie się więc, że wracają elementy, które sprawdziły się za pierwszym razem. Przede wszystkim wraca drugoplanowy duet Weroniki Książkiewicz Tomasza Karolaka , po raz kolejny "kradnąc" dla siebie film. Ich Ola i Bogdan znowu padają ofiarą komicznego nieporozumienia, które staje się przyczynkiem do ciepłej satyry na newage’ową nowomowę oraz stereotypowy podział męskich i żeńskich ról. Dość powiedzieć, że w ich wątku spotykają się hiperseksowni jogini i… Rocky Balboa. Powtórka to jednak nie wszystko - nie brak też dyskretnych "upgrade’ów". Więdłocha Stuhr są bardziej zadomowieni w swoich rolach i tworzą dużo bardziej "iskrzącą" parę niż poprzednio (w sumie nic dziwnego: "kryzys w związku" to chyba dużo wdzięczniejsze aktorskie zadanie niż tryb "in love"). Z kolei Danuta Stenka (jako Krystyna, matka Ani) dostaje szansę na rozluźnienie po dość drętwym występie z "jedynki". Do kosza poszedł też pomysł, by bezwstydnie - i bardzo łatwo - podlizać się widzowi szlagierem Grechuty nie musi chwytać się podobnych protez, by osiągnąć, co zamierza. Może i nie wszystko jest tu złotem - zwłaszcza wątek Aleksandra ( Kamil Kula ), dybiącego na Anię geniusza nowych technologii, który ani przez chwilę nie wygląda na wiarygodnego rywala dla Stuhrowego Tomka. A mimo to film nie zawodzi. Gdy trzeba, rozbawi, gdy trzeba wzruszy, a wszystko w zwartym, równym rytmie - bez dłużyzn i większych komediowych mielizn, ze zwieńczeniem w postaci intensywnego finału.Jest co chwalić. Kino popularne to bowiem - wbrew pozorom - niezwykle trudna forma. Trudna, bo wymaga nie lada ekwilibrystyki w zarządzaniu oczekiwaniami, zmyślnego lawirowania między tym, co widz chce dostać, a tym, co dostać powinien. Istna sztuka kompromisu. Nic zatem dziwnego, żejest filmem kompromisowym. To kino niby kosmopolityczne i niby podczepiające się pod trendy: Warszawa wydaje się tu przecież leżeć rzut beretem od Los Angeles, Polska ma swojego Steve’a Jobsa , a w obsadzie filmu nie brakuje popularnej blogerki modowej. Ale twórcy nie odcinają się od korzeni i lokalnej specyfiki. Wręcz przeciwnie, patrzą na przeszłość z czułością, z nostalgią - bo jak inaczej czytać epizodyczne występy Karola Strasburgera Witolda Paszta ? Zresztą nawet sama formuła komedii romantycznej i jej uwikłanie w biznesowo-przemysłową machinę są tu potraktowane z podobną ambiwalencją. Ów wzorcowo "gatunkowy", naszpikowany lokowaniem produktów film dyskretnie wytyka przecież ślepe plamki konwencji i ostrożnie dystansuje się od desperackich marketingowych zabiegów. Mniejsza o to, czy działa tu przekora Chacińskiego Drabika , czy po prostu ich sprytny biznesplan. Ważne, że ten kompromis nie śmierdzi, tylko pracuje na inkluzywność (nieprzypadkowo obok "januszowatego" bohatera Karolaka mamy tu "przegiętego" bohatera Piotra Głowackiego ). A że inkluzywność sprzyja wynikom w box-offisie, to już inna sprawa.