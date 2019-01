Bardzo Fajny Garbus

Paramount Pictures



Mój wewnętrzny dzieciak trzymał mnie przy franczyziedo roku 2011, kiedy to po seansiewyszedłem z kina, kuśtykając i dziękując opatrzności za łaskę przetrwania 157-minutowego bryzgu chłopackiej wyobraźni Michaela Baya . Czułem się skopany na miazgę i nie miałem zamiaru rychło ponawiać wizyty w tym uniwersum (tym bardziej, że wizualne poletko igrzysk robo-gigantów zagospodarował niewiele później Guillermo del Toro wspaniałym[2013]).Mimo to, po obejrzeniu trailerawiedziałem, że chcę ten film zobaczyć — nie tylko dlatego, że z miejsca wyczułem ejtisową nostalgię, na którą rzucam się odruchowo: od(2011) po(2016-). Ożywiłem się głównie dlatego, że tytułowy bohater od razu wydał mi się czymś więcej, niż tylko maszyną do efektownej rozwałki.Bumblebee wyróżnia się bowiem nie tylko trzmielim, czarno-żółtym ubarwieniem, ale przede wszystkim spojrzeniem wielkich, szafirowo niebieskich oczu, których lekko trójkątna oprawa układa się w wyraz bezradności i ciepła. Kiedy (niższy od innych transformersów) Bumblebee walczy — a walczyć potrafi, jak na krępego byczka przystało — jego oczy ochraniają wysuwane gogle o fakturze plastra miodu. Ilekroć gogle znikają, spogląda na nas już nie osiedlowy zakapior, a podwórkowy wrażliwiec.wyreżyserował Travis Knight , po którego(2016) długo musiałem zbierać szczękę z wykładziny multipleksu — tyle było tam piękna. I nawet, jeśli drugi pełny metraż w karierze reżysera okazuje się trochę słabszy (i dużo bardziej konwencjonalny), to jest tu wystarczająco dużo narracyjnej i wizualnej energii, by przykryć mankamenty. Ta opowieść o przyjaźni zmagającej się z żałobą po ojcu nastolatki imieniem Charlie ( Hailee Steinfeld ), której kompanem staje się cierpiący na amnezję rebeliant Bumblebee — ścigany z Cybertronu na Ziemię przez Deceptikonów, wchodzących w chwilowy sojusz z zimnowojenną paranoją amerykańską — jest udaną fuzją(1982),(1983) i(2016), z pokaźnym arsenałem muzycznych hitów komentujących akcję. Bumblebee uczy się komunikacji za pomocą urywków popularnych piosenek — podobnie, jak niegdyś John Merrick z(1980) czynił z wyimkami z Biblii i Szekspira — i cały film sprawia wrażenie cytatowej mozaiki (której rozszyfrowywanie będzie frajdą dla rodziców płacących za bilety swych pociech).Osadzenie akcji w roku 1987 sprawia, że Bumblebee wkracza w reaganowską Amerykę trochę na prawach Kaspara Hausera (dzikiego dziecka, nietkniętego ludzką kulturą i uczącego się dopiero jej kodów), a trochę — kontrkulturowego proroka, przywracającego wypartą pamięć buntu lat sześćdziesiątych. Bohater nie tylko zmienia się w Volkswagena "Beetle" — kultowy samochód hippisów, zaanektowany następnie przez wytwórnię Disneya do serii filmów o "garbusku" Herbiem (1968-2005) — ale nawet dokonuje rozwałki sporego domostwa niższej klasy średniej, pełnego gadżetów ułatwiających konsumpcję (od mikrofalówki po sterowany zegarem ekspres do kawy). W filmie zawarta jest wyraźna krytyka lat osiemdziesiątych jako triumfu konsumpcyjnej kultury patriarchalnej, wcielonej przez konformistyczną rodzinę głównej bohaterki, hołubiącej synka jako przyszłego dziedzica i zgodnie wpatrzoną w odcinek(1986-90): popularnego sitcomu, którym inteligentna i niezależna Charlie (zasłuchana z kolei w Tears for Fears i The Smiths) nie jest zainteresowana. Oczywiście kwestia tego, na ile damy się przekonać krytyce konsumpcjonizmu wyreżyserowanej przez syna założyciela marki Nike, pozostaje otwarta.Jak zawsze w przypadku skrojonej pod wielomilionową widownię popkultury, warto być wyczulonym na jej ideologiczne modelowanie — tutaj obecne w niemal całkowitej deseksualizacji postaci, stanowiącej nerwową reakcję Hollywoodu na niepokoje epoki #metoo. Nawet umizgi ciemnoskórego sąsiada imieniem Memo ( Jorge Lendeborg Jr. ) zostają zniwelowane do neurotycznego minimum, a Bumblebee nigdy nie staje się wobec Charlie samczym krewniakiem zakochanego King Konga. Zamiast tego pozostaje muskularnym niemowlęciem wymagającym opieki (dzięki czemu umiejętności Charlie jako mechanika samochodowego — stereotypowo "męskie" — nagle okazują się gotowym arsenałem gestów macierzyńskich, tyle że skupionych na mechanicznym bobasie wielkości dwudziestu zawodników MMA). W zgodzie z afirmatywnym duchem polityki tożsamościowej, Charlie jest silną młodą kobietą, mającą stanowić emancypacyjną inspirację dla widowni żeńskiej — dla przyjemności której pięknie umięśniony Lendeborg zdejmuje nawet koszulę (i to na dobrych pięć minut samochodowej przejażdżki, w ramach dowcipnego odwrócenia schematu). Nie jest też przypadkiem, że jedynym rozwalonym dla czystej frajdy homo sapiens jest wbiały, mieszkający w przyczepie redneck (przedstawiciel tzw. white trash i tym samym, implicytnie, wyborca Trumpa), którego śmierć z ręki Deceptkonów potraktowana jest jako wizualny żart ("Fajnie się rozbryzguje!").to bardzo dobry film o dzielnej i mądrej dziewczynie, walecznym choć zagubionym robocie — i o tym, że wszyscy tęsknimy do popkultury lat osiemdziesiątych, której upraszczająca świat naiwność musi w naszej epoce niepewności smakować jak najsłodszy miód. I może nie jest przypadkiem, że Bumblebee przylatuje do nas właśnie teraz, kiedy prawdziwe pszczoły i trzmiele masowo wymierają — o czym na czas seansu filmu Knighta najlepiej jest błogo zapomnieć.