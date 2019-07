Bezkrólewie

Disney Enterprises, Inc.



Dziś brzmi to jak żart, ale na początku lat 90. mało kto w Disneyu wierzył w sukces. Sceptycy byli przekonani, że inspirowany "Hamletem" musical o czworonożnych arystokratach z afrykańskiej sawanny przyniesie wytwórni wielomilionowe straty. Traktowana jako ryzykowny eksperyment animacja Roba Minkoffa Rogera Allersa okazała się tymczasem najbardziej dochodowym filmem sezonu, zgarniając przy okazji dwa Oscary oraz trzy Złote Globy. W 2016 roku Biblioteka Kongresu umieściła utwór w rejestrze amerykańskiego dziedzictwa narodowego, przypieczętowując w ten sposób jego wyjątkowy status w popkulturze, a także w dorobku studia Myszki Miki. Ćwierć wieku po premierze oryginału hollywoodzki krąg życia zatoczył się. Na podbój ekranów zmierza remakeale tym razem nikt nie wątpi już w powodzenie tej krucjaty. Renoma pierwowzoru w połączeniu z potężnym budżetem oraz dobrze naoliwioną machiną marketingową czynią z dzieła Jona Favreau bezpieczną inwestycję. I właśnie tak się je, niestety, ogląda: niczym zrodzony w tabelkach Excela, solidnie wykonany produkt globalnej korporacji. Pozbawiony większych potknięć, ale również magii, jaką przesycony był pierwszy film.Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że mój odbiór może być zniekształcony przez filtr nostalgii. Należę bowiem do pokolenia, które "płakało po Mustafie" i dla którego oryginalnystał się jednym z formatywnych doświadczeń dzieciństwa. Nie wykluczam, iż na młodych widzach niemających styczności z filmem z 1994 roku widowisko Favreau zrobi równie duże wrażenie. Zwłaszcza, że reżyser do spółki ze scenarzystą Jeffem Nathansonem nie bawi się w rewizjonizm, tylko kopiuje - chwilami kadr po kadrze - klasyczną animację.A.D. 2019 to wciąż opowieść o bolesnym pożegnaniu z dzieciństwem, mierzeniu się z dziedzictwem przodków i akceptowaniu cyklicznej natury życia. Dodane sceny - jak ucieczka Nali z Lwiej Skały, matrymonialne zakusy Skazy czy musicalowy przerywnik "Spirit" - nie wnoszą wiele do fabuły. Raczej niepotrzebnie ją rozwadniają.Największe wątpliwości budzi jednak konwencja, w jakiej Favreau zdecydował się przedstawić tę ponadczasową historię. Baśniową umowność zastąpił bowiem realizm rodem z National Geographic. Tam, gdzie autorzy rysunkowego pierwowzoru pozwalali sobie na cudzysłów i szczyptę surrealizmu, twórcy zrealizowanego w całości przy pomocy komputerów remake'u są boleśnie dosłowni. Różnicę w strategiach artystycznych widać chociażby w scenie, gdy zdradziecki wuj Skaza przy wtórze chóru hien wyśpiewuje swój plan przejęcia władzy nad Lwią Skałą. W filmie Minkoffa Allersa był to iście wodewilowy numer, w którym można było dopatrzeć się inspiracji twórczością zarówno Busby'ego Berkeleya jak i Leni Riefenstahl . U Favreau mamy jedynie skakanie po skałach. To tak, jakby porównywać Cirque du Soleil z amatorskim zespołem pieśni i tańca!Cyfrowe zwierzęta oraz wyczarowany z pikseli świat flory wyglądają oczywiście niczym milion dolarów. Ekranowa iluzja ekosystemu jest tak doskonała, że chwilami człowiek zastanawia się, dlaczego poczynań bohaterów nie komentuje z offu królowa dokumentów przyrodniczych, Krystyna Czubówna . Cały ten pokaz mocy kart graficznych mógłby szybko zamienić się w jałowy popis, gdyby nie stały za nim angażująca fabuła, wyraziste postaci oraz przebojowe piosenki. Wszystkie te składniki Favreau pożyczył jednak z oryginału. To, co sam ma widowni do zaoferowania, wydaje się ledwie cieniem pierwowzoru. Do stworzonego przez niego duplikatu mam mniej więcej taki sam stosunek jak do Macieja Stuhra Michała Pieli , którzy w nowymużyczyli głosu Timonowi i Pumbie. Panowie odwalili kawał dobrej dubbingowej roboty jako para gadatliwych, pozytywnie nastawionych do życia kumpli głównego bohatera. Cóż jednak z tego, skoro ich poprzednicy, Krzysztof Tyniec Emilian Kamiński , są bezkonkurencyjni.