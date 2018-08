Dorwać małego

Wśród filmowych cegiełek, z których zbudowano dotąd uniwersum Marvela, trudno chyba o dwie bardziej różniące się od siebie produkcje niż "Avengers: Wojna bez granic" oraz "Ant-Man i Osa". Pod względem skali realizacji widowisko braci Russo to jak dotąd najwystawniejsza produkcja w dziejach studia: z kilkudziesięcioma bohaterami, fabułą rozgrywającą się równocześnie w kilku galaktykach oraz niebotycznie wysoką stawką pojedynku między siłami dobra i zła. Na tle "Avengersów" dzieło Peytona Reeda jawi się niczym kameralna komedia familijna. Choć nie brak tu wystawnej rewii efektów CGI (budżet wyniósł 160 milionów dolarów!), sercem filmu jest opowieść o dwóch rodzinach szukających sposobu na to, by ponownie zjednoczyć się z bliskimi. To nie przypadek, że oba tytuły trafiły do kin w kilkumiesięcznym odstępie. Po apokaliptycznej nawałnicy przyszło chwilowe rozpogodzenie. Skala mikro zastąpiła skalę makro.Nie łudźcie się: jeśli jakimś zrządzeniem losu postanowiliście rozpocząć przygodę z MCU dopiero teraz, będziecie potrzebować czasu, by połapać się w meandrach fabuły nowego "Ant-Mana". W prologu twórcy bez ostrzeżenia wrzucają widza w sam środek akcji, z której trudno cokolwiek zrozumieć, jeśli nie widziało się pierwszej części. Dezorientacja ustępuje miejsca rozbawieniu wraz z pojawieniem się na ekranie głównego bohatera Scotta Langa (Paul Rudd), jego rezolutnej córki Cassie (Abby Ryder Fortson) oraz gadatliwego kumpla Luisa (Michael Peña raz jeszcze deklasuje kolegów z obsady). Scott próbował w ostatnich miesiącach doprowadzić do ładu swoje życie prywatne i zawodowe. Gdy wydaje się, że poczciwy eks-kryminalista jest już o krok od wyjścia na prostą, kłopoty dopadają go na nowo.Tak jak w oryginale z 2015 roku twórcy żenią ze sobą dwa gatunki: rodzinny komediodramat oraz efektowne kino akcji. "Ant-Man i Osa" to z jednej strony opowieść o córkach skazanych na rozłąkę z rodzicami, a zarazem płacących wysoką cenę za błędy swoich ojców i matek . Z drugiej - karuzela pościgów i bijatyk, którą napędza wątek poszukiwań Jane Van Dyne (Michelle Pfeiffer) uwięzionej w wymiarze kwantowym. O ile jednak pierwszy "Ant-Man" w harmonijny sposób łączył obydwie konwencje, w sequelu na pierwszy plan wybija się akcja. W efekcie w natłoku zdarzeń twórcom zaczyna brakować czasu na rozwój bohaterów. Scott głównie dowcipkuje, podminowany doktor Pym (Michael Douglas) złości się na wszystkich dookoła, zaś jego córka Hope (Evangeline Lily) na przemian tłucze złoczyńców i z grymasem politowania słucha rozmów chełpiących się facetów. Na najciekawszą postać wyrasta Ava Starr alias Duch (Hannah John-Kamen) - dźwigająca bagaż traumatycznych wspomnień, w równym stopniu złowieszcza co budząca współczucie. Trudno jednak nazwać ją złoczyńcą. To raczej skrzywdzona ofiara podejmująca błędne decyzje. W efekcie nowy "Ant-Man" jest bodaj pierwszym filmem Marvela, który obywa się bez czarnego charakteru.Nawet jeśli trzeci akt wydaje się odrobinę przeładowany atrakcjami, a dialogi cierpią chwilami na nadmiar pseudonaukowego "mumbo-jumbo", "Ant-Man i Osa" wciąż oferują kawał dobrej zabawy. Pełno tu zabawnego humoru słownego i sytuacyjnego, w którym celuje zwłaszcza dokazujące na drugim planie trio Peña/T.I./Dastmalchian. Należy również docenić kreatywność speców od scen akcji wyciskających do ostatniej kropli wątek technologii, dzięki której można dowolnie manipulować rozmiarami ludzi, zwierząt i przedmiotów. Koniec końców film Reeda potwierdza, że w hollywoodzkich widowiskach nie liczy się rozmiar spektaklu, lecz dobre pomysły i tzw. czynnik ludzki: chemia między aktorami, talent komediowy. Mała rzecz, a cieszy.