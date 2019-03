Obdarowany

Parker Sevak, Maggie Gyllenhaal Maven Pictures

„Nie muszę się wcale uczyć, żeby mieć dobre stopnie” - słyszy od swojej nastoletniej córki Lisa ( Maggie Gyllenhaal ), przedszkolanka z dwudziestoletnim stażem, aspirująca poetka. Na większość rodziców podobne słowa zadziałałyby pewnie jak płachta na byka - w najlepszym przypadku byłyby zaproszeniem do umoralniającej połajanki. Dla Lisy są lodowym kolcem, który przebija serce. W końcu niespełniona artystka lepiej niż ktokolwiek inny zdaje sobie sprawę, że walutą w życiu jest talent, a nie ciężka praca.Lisa wie, że prędzej roztrzaska głowę o sufit niż zostanie nową Sylvią Plath i być może dlatego całą uwagę skupia na swoim małoletnim podopiecznym - poetyckim geniuszu Jimmym ( Parker Sevak ). Dzieciak wypluwa z siebie natchnione frazy na zawołanie, podczas gdy ona spaceruje z kajecikiem i spisuje jego wiersze niczym nadgorliwa asystentka, stopniowo składając na ołtarzu pierwszej muzy życie zawodowe i prywatne. Czy będzie to thriller o obsesji prowadzącej na skraj przepaści? Opowieść o sztuce jako jedynej rzeczy wartej bezinteresownej miłości? A może gorzki dramat o kobiecie, która w ramach procesu sublimacji staje się apologetką cudzego talentu? Nic z tych rzeczy. Albo z każdej po trochu.Reżyserka Sara Colangelo mnoży tropy i otwiera kolejne furtki, lecz koniec końców - z pożytkiem dla filmu - zostawia wszystko w sferze niedopowiedzeń. To mądry ruch, w końcu musi mieć świadomość, że zaglądając Lisie do głowy, łypie do studni bez dna. Relacja mecenasa i artysty, dzieła i odbiorcy, ucznia i nauczyciela, dziecka i zastępczej matki, wreszcie - pytanie o definicję geniuszu. Sporo tego dobra, zaś Colangelo porusza się z gracją między pojemnymi narracjami, ani na sekundę nie tracąc z pola widzenia bohaterki. W, podobnie jak w innych filmach podejmujących temat relacji wybitnej jednostki oraz jej pośledniego "cienia", od Milosa Formana po Damiena Chazelle’a , brak talentu jest źródłem cichej gehenny, niewysłowioną życiową tragedią. Autorka pokazuje Lisę jako kłębek frustracji, kobietę ukrywającą poranione wnętrze za fasadą ciepłego uśmiechu i łagodnego głosu. Nie odmawia jednak jej misji pewnego heroizmu. Nawet gdy bohaterka przekracza granice i tratuje bliskich, w jej staraniach pozostaje coś szlachetnego - jakby działając w imieniu wyższej abstrakcji, mogła zostać usprawiedliwiona. Colangelo znajduje doskonałą partnerkę w samej Gyllenhaal , która gra rolę życia i po raz kolejny potwierdza nieprawdopodobny dar portretowania zgnuśniałych kobiet na krawędzi rebelii. Obserwując ją w akcji, wciąż nie wiemy, czym tak naprawdę jest zryw Lisy: desperacką próbą kompensacji, cyniczną grą wynikającą z zazdrości, czy może projektowaniem własnych pasji i ambicji na dziecko? To dzięki pełnej paradoksów kreacji wybrzmiewa najważniejsze pytanie filmu: czy sami zechcemy Lisę usprawiedliwić?nie jest filmem o ocalającej sile poezji, zaś lament nad "upadkiem obyczajów" i dzieciakami zanurzonymi w telefonach reżyserka pokazuje tak, jak samą Lisę - ze zdrową dawką ironii. W centrum tej opowieści tlą się jednak uczucia, z którymi nie ma żartów. Sztuka - powtarza za swoimi wielkimi poprzednikami Colangelo - nie jest ani egalitarna, ani sprawiedliwa. I właśnie dlatego, że nie można jej zmierzyć i nie wystarczy się do niej przyłożyć, nigdy nie pojmiemy jej istoty.