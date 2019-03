Przekonywanie przekonanych

Infinito+1

Mało co tak dzieli kinową publiczność jak religijny film z tezą. Gdy dla części wierzących wystarczającą metodą i argumentem jest szczerość intencji i dobre serce twórcy, sceptyk w tym czasie kurczy się pod presją emocjonalnego szantażu na usługach Idei. Niech Bóg ma mnie w opiece, a miłośnicy twórczości Juana Manuela Cotelo ) wybaczą mi, ale po seansie jego najnowszego filmu czuję się dydaktycznie wymięty. Jak gdyby trener osobisty Mateusz Grzesiak zaciągnął mnie na festiwal moralitetów, gdzie gwiazdą był noszący aureolę Paulo Coelho , audytorium składało się z kilkulatków, a festiwalowe miasteczko okazało się jednym wielkim konfesjonałem.Nominalniezapowiada sympatyczną gatunkową rewolucję. Oto pewnego reżysera – w tej roli sam Cotelo – przed ostatnim klapsem nachodzi na planie filmowym cokolwiek komediowa zagwozdka. "A gdyby tak nikt w tym westernie nie ginął?". Coraz bardziej zniecierpliwionej ekipie nie takie dylematy w głowie. Nagle fikcja przenika się z rzeczywistością: aktorzy przedawkowują "metodę" i chcą naszego pechowca zlinczować. Jak to na Dzikim Zachodzie bywa. By przekonać ich, że łańcuszek zemsty tylko pozornie prowadzi do happy endu, Cotelo rusza w świat i filmuje świadectwa chrześcijańskiego przebaczenia – silniejszego niż pragnienie zemsty, śmierć, choroba i wszystkie grzechy śmiertelne razem wzięte.Jeśli hiszpańskiego reżysera wyobrażacie sobie jako kinofila w rodzaju Tarantino , który przewartościuje końską operę, lub jako Slavoja Zizka demaskującego gatunkową ideologię, czeka Was srogi zawód. Pozbawionemu jakichkolwiek intelektualnych pretensji Cotelo bliżej do zawsze gotowej wysłuchać Oprah Winfrey , którą los obdarzył poczciwym spojrzeniem Roberto Benigniego . Fikcyjna inscenizacja jest dla niego bowiem tylko pretekstem do snucia motywacyjnej dydaktyki rodem z talk show. Znacie tego rodzaju programy: bogata inscenizacja scenek urąga waszej wyobraźni, metafora nie istnieje,pojawia się w momentach ekstremalnych emocji, które z kolei ilustruje zdolna góry przenosić muzyka. Wkonwencja świadectw umożliwia wysłuchanie historii m.in. beznogiej ofiary ataku terrorystycznego, byłego członka IRA, mężczyzny, który zwalczył w sobie pragnienie zemsty na przemocowym ojcu, kochających się małżonków po 5-letniej separacji, jak również krewnych ofiar ludobójstwa w Rwandzie oraz ich oprawców. Łączy ich duchowo-biograficzny schemat. Bóg dał im siłę, by przebaczyć – sobie lub innym.To przykłady nierzadko heroiczne, bez wątpienia godne podziwu, słusznie pacyfistyczne, motywacyjne aż nadto. I jako takie spełnią swoją funkcję u osób, które tego potrzebują. U odbiorców nieco krytyczniejszych pojawią się jednak pytania o selekcję materiału pod ustaloną z góry tezę i o wybór przykładów szczęśliwie domkniętych. Psycholog mógłby w tym miejscu zgodzić się na przedstawienie chrześcijańskiego "przebaczenia w toku". Logika montażu Cotelo mówi jednak co innego: niesfinalizowane przebaczenie świadczyłoby chyba na niekorzyść Boga, skoro filmowiec ogranicza się tylko do pomyślnych finałów. Wybitne kino dokumentalne – na czele ze Oppenheimera czy Łozińskiego – pokazuje, że przebaczenie nie jest drogą na skróty, z jedną metą i jednym szczęśliwym zakończeniem. Przyznam szczerze, że opowieść, której tematem, punktem wyjścia i zwieńczeniem są wartości (nieistotne jakie!), żeby skruszyć moje serce i zatrzymać mnie przy sobie nieco dłużej, powinna frapować zawieszonym w powietrzu znakiem zapytania. Pokazane wświadectwa, fundowane wiarą, Bogiem, Kościołem, świętym sakramentem, objawieniami maryjnymi w Kibeho czy w Medziugorie, są jak kropka postawiona w środku zdania, co to zamyka buzie i paraliżuje umysły. Że przebaczenie potrafi uzdrawiać dusze, a ludzkość opanował język konfliktu, wiemy nie od dziś. Znie wyciągniemy wiele ponad to. Przekonywanie przekonanych – nie tego oczekuję od kina.