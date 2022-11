None-inclusive

Jest w " Aftersun " taka scena: dziewczynka w toalecie podgląda przez dziurkę od klucza rozmawiające o swoich seksualnych doświadczeniach nastolatki. Jej punkt widzenia jest ograniczony i słyszy jedynie strzępy rozmów, musi więc dopowiedzieć sobie rzeczy, których nie wie albo nie rozumie. Zupełnie jak my, oglądający intrygujący debiut Charlotte Wells . " Aftersun " to kino, które eksploruje fakt, że kino może być – co najwyżej! – wycinkiem rzeczywistości. Oko kamery operatora Gregory'ego Oke'a patrzy na świat w taki sposób, że demaskuje swoją poznawczą niekompetencję. Gdzieś poza kadrem i między cięciami montażowymi znacząco "przegapione" zostają przecież kluczowe fabularne fakty. Pars pro toto: za opowieść robią tu marginesy opowieści.Oto młody ojciec Calum ( Paul Mescal ) i jego córka Sophie ( Francesca Corio ) spędzają wakacje w tureckim kurorcie. Dziewczynka mieszka z matką i taki wyjazd jest dla niej rzadką okazją do pobycia z ojcem, nawiązania naderwanej linii porozumienia. Na co dzień Calum i Sophie się nie widują, tutaj zaś są ze sobą dzień w dzień, minuta w minutę: na plaży, na basenie, na wycieczce krajoznawczej, na wieczornym karaoke, w pokoju hotelowym. Ich bliskość jest wręcz namacalna, wymuszona przez kolejne wakacyjne aktywności: smarowanie kremem, nurkowanie, kąpiel błotną. Będąc razem, Calum i Sophie pozostają jednak osobno. Wells opowiada o niewidzialnych granicach porozumienia, o tym, co pozostaje między słowami i czym nie sposób się podzielić, nawet z najbliższymi.Od pierwszych minut " Aftersun " uderza nas melancholijny, przygaszony ton narracji, nijak nie korespondujący z wczasowymi okolicznościami. Reżyserka pokazuje, że gdziekolwiek by się wyjechało, zabiera się tam siebie. Turecki kurort jest więc tyleż odskocznią od rzeczywistości, co czymś na kształt komory pogłosowej: klatką, w której bohaterowie zostali zamknięci ze swoimi demonami. Razem z Sophie mimochodem rejestrujemy wiszące w niedopowiedzeniu symptomy cichej udręki jej ojca: ręka skręcona nie wiadomo jak, siniak nabity nie wiadomo kiedy, rzucane półsłówkiem uwagi o zarobkowych i zawodowych wybojach. Blisko stąd do takich filmów jak " Lato 1993 Carli Simón czy " Od czwartku do niedzieli Domingi Sotomayor , które pokazywały oczami dziecka świat, nad którym krążyło widmo rozpadu.W finale słyszymy wersję a capella hitu, w którym debiutują Freddie Mercury David Bowie : niby razem, a jednak "Under Pressure", "pod presją" – i jest to celne podsumowanie owej samotności we dwoje z " Aftersun ". Dziecko może i "widzi więcej", ojciec może i "chce dobrze", ale Wells portretuje cichą tragedię komunikacyjnego impasu. To dramat Caluma, który gra rolę ojca mimo że potrzebuje pomocy. To dramat Sophie, która potrzebuje ojca, ale nie jest w stanie mu pomóc. Aftersun " to film złożony z samych momentów "pomiędzy", ze strzępów większych scen, układających się w ciąg nieatrakcyjnych wczasowych atrakcji. Ot, przeciwieństwo kina "all-inclusive": źródłem ekranowego napięcia nie jest fabularny konkret, ale jego brak. Tak zwany "świat przedstawiony" jest tu przedstawiony nie w pełni, a wspomniana perspektywa "dziurki" od klucza prowokuje – albo przynajmniej powinna prowokować – odbiorcze zaangażowanie. Widz przychylny zagra w tę grę i podąży tropem rozrzuconych przez reżyserkę okruszków. Widz mniej przychylny się po prostu znudzi, spyta "gdzie jest film w tym filmie"? Osobiście wolałbym nieco więcej konfliktów w kadrze, nieco mniej dosłownego leitmotivu-metafory (dyskotekowy danse macabre, jaki nieustannie pulsuje w głowie Caluma). Ale to walka o odbiorcze centymetry, o wygranej przesądzą kwestie absolutnie nieobiektywne, czytaj: widzowskie emocje. Bo od strony reżyserskiej techniki " Aftersun " nie może nie imponować. Wells jest szlachetnie powściągliwa, precyzyjnie kreuje ekranowe sensy (zdawałoby się, że z niczego) i – co najważniejsze – inscenizuje absolutnie wiarygodne ekranowe "życie".Najsilniejszy – i najcenniejszy – konflikt filmu to zresztą napięcie między ulotnością wspomnienia a namacalnością rzeczywistości. " Aftersun " ma bowiem formę nostalgicznej reminiscencji ze wspomnianych wakacji. Film otwiera nieostra, rozpikselizowana scenka nakręcona przez Sophie kamerą wideo. W jednym z późniejszych ujęć reżyserka zatrzymuje kamerę na "wywołującym się" zdjęciu z Polaroida: fotografia powoli nabiera kolorów, a Calum i Sophie stopniowo wyłaniają się jakby zza mgły zapomnienia. Z czasem uświadamiamy sobie zresztą, że akcja toczy się "w przeszłości" dorosłej Sophie, w rytm niegdysiejszych szlagierów, "Tubthumping", "Never Ever" czy innej "Macareny". Ale dopiero z czasem, bo Wells tak umiejętnie kreuje w kadrze namacalne "tu i teraz". Paul Mescal i młodziutka Francesca Corio zdają się nie grać, ich aktorstwo to przykład nienachalnego, pozbawionego jednej fałszywej nuty ekranowego bycia przed kamerą. Jasne, " Aftersun " pracuje też na poziomie uogólnienia: jako opowieść o relacjach córek z ojcami, kobiet (dziewczynek) z mężczyznami (chłopcami). Przede wszystkim jest jednak opowieścią o relacji tych dwojga: tego Mescala spędzającego czas w kadrze z tą Corio . Gdzie jest film w tym filmie? Właśnie tutaj.