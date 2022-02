Dzieciństwo przerwane przez historię

Focus Features

O konflikcie w Irlandii Północnej, który trwał od końca lat 60. do podpisania porozumień wielkopiątkowych w 1998 roku, kino powiedziało już sporo. Doczekaliśmy się filmów pokazujących spór północnoirlandzkich katolików z protestantami z punktu widzenia mikro i makrohistorii, z brytyjskiej i irlandzkiej perspektywy, skupiające się na bohaterach angażujących się w walkę zarówno z własnej woli, jak i tych, którzy zostali do niej wciągnięci na siłę. Mimo tak szerokiego potraktowania tematu Kennethowi Branaghowi udało się powiedzieć w " Belfaście " coś nowego o tej dramatycznej północnoirlandzkiej historii.Narodziny rozdzierającego Ulster konfliktu przedstawione są w " Belfaście " jako opowieść o utraconym świecie dzieciństwa. Na wydarzenia w Irlandii Północnej patrzymy z punktu widzenia dziewięcioletniego chłopca, Buddy'ego. Buddy dorasta w protestanckiej rodzinie z klasy pracującej; matka zajmuje się domem, ojciec spędza większość czasu, pracując jako cieśla w Anglii, do domu wraca jedynie na dwa weekendy w miesiącu. W Belfaście – kiedyś jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast Zjednoczonego Królestwa – od dawna nie ma pracy, młodzi mężczyźni skazani są więc na upokarzające, długotrwałe bezrobocie. Mimo biedy rzeczywistość Buddy'ego wydaje się ciepła i bezpieczna. Chłopcem zajmuje się nie tylko rozszerzona rodzina – dziadek, babcia, kuzynka – ale poniekąd całe jego sąsiedztwo, mocno ze sobą zżyte. Różnorodne religijnie zdaje się łączyć głęboka klasowa solidarność oraz ten sam los.Zanim na dobre zdążymy jako widzowie wejść w ten świat, rozpada się on brutalnie na naszych oczach. Sąsiedztwo Buddy’ego staje się obiektem ataku protestanckiej, lojalistycznej bojówki, biorącej na cel katolickie domy i prowadzone przez katolików przedsiębiorstwa. By przywrócić porządek, władza wprowadza stan wojenny i wysyła do dzielnicy wojsko. Wieczorami do domów takich jak Buddy’ego pukają smutni panowie z nielegalnych organizacji, domagający się od dorosłych mężczyzn zaangażowania w "walkę" lub przynajmniej jej finansowego wsparcia. Buddy i jego rodzina uświadamiają sobie, że Belfast, jaki znali do tej pory, właśnie przestaje istnieć, w związku z tym decydują się na migrację. Branagh opowiada tu więc po części o sobie samym; jego rodzina także opuściła Belfast, gdy był chłopcem.Przyjęcie narracji z punktu widzenia dziewięcioletniego chłopca sprawia, że " Belfast " bywa czasami irytująco naiwny, sentymentalny i co najgorsze – dydaktyczny, na przykład wtedy, gdy rodzice i dziadkowie tłumaczą Buddy'emu świat. Jednocześnie ta wyprawa do Belfastu końca lat 60. na bardzo wielu poziomach Branaghowi się udała. Reżyser doskonale gra tu na bardzo różnie emocjonalnie nastrojonych fortepianach.Mamy bowiem w " Belfaście " czuły, uważny, pełen tęsknoty i miłości obraz proletariackiej kultury Belfastu; wzruszające są zwłaszcza sceny, w których Buddy spędza czas ze swoim dziadkiem, mężczyzną będącym żywą pamięcią swojej dzielnicy, a także świadectwem godności, niewyuczonej w żadnej szkołach mądrości, wytrwałości i poczucia humoru jej mieszkańców. Humor to zresztą drugi ton filmu. Bohaterowie posługują się nim jako jednym z wielu mechanizmów obronnych, dzięki któremu radzą sobie z niełatwą rzeczywistością. Branaghowi nie umyka też absurd całego północnoirlandzkiego konfliktu. Buddy i jego rodzina oglądają na przykład transmisję z lądowania na Księżycu. Kiedy to Amerykanie zdobywają kosmos i dokonują technologicznych cudów, mieszkańcy Irlandii Północnej tkwią w religijno-etnicznym konflikcie sięgającym korzeniami wieku XVII. Mamy wreszcie w " Belfaście " przejmujący portret mechanizmów politycznej przemocy i tego, jak wdziera się ona w życie zwykłych ludzi.Te różne emocjonalne tony udaje się Branaghowi oddać na ekranie dzięki znakomitym aktorom. Odtwarzający Buddy'ego Jude Hill doskonale radzi sobie z trudną rolą osadzoną w świecie, którego chłopiec nie ma prawa znać z własnego doświadczenia. Ciarán Hinds jest natomiast rewelacyjny w roli dziadka; słusznie otrzymał za nią oscarową nominację. Równie dobrze mogli zresztą zostać nimi wyróżnieni wszyscy aktorzy odtwarzający dorosłych bliskich Buddy'ego. A już szczególnie wcielająca się w matkę chłopca Caitriona Balfe . To jej postać przechodzi najbardziej kluczową przemianę w filmie. Początkowo kobieta nie chce opuścić Belfastu, łudzi się, że świat, który tak dobrze znała, nadal istnieje – w końcu jednak i ona zdaje sobie sprawę, że jej rodzina nie jest dłużej bezpieczna w dzielnicy, która miała być jej domem na całe życie. Branagh pokazał tę historię w czerni i bieli. Przyznaję, że miałem wątpliwości, czy taki wybór estetyczny nie jest zbyt łatwy i czy nie zmienia żywej historii w sentymentalną pocztówkę. Ostatecznie dałem się jednak przekonać. Branagh mówi w końcu o świecie, którego już nie ma. Buddy i jego rodzina opuszczają Belfast, do którego już nigdy nie wrócą – nawet jeśli zechcą kiedyś odnaleźć dawne ścieżki, miasto nie będzie to samo. Ten Belfast, o którym mówi Branagh , funkcjonuje jedynie w pamięci jego dawnych mieszkańców, podobnie jak wspomnienia oglądanych w latach 60. czarnobiałych filmów i transmisji telewizyjnych. W " Belfaście " udało się go jednak wskrzesić na chwilę i pokazać, jak to piękne miasto ginie w chaosie religijno-politycznej przemocy.