Recenzja filmu Clayface (2026) Clayface (2026) James Watkins Tom Rhys Harries

Oczy bez twarzy w DC

Choć "Clayface" nie jest produkcją bez wad, to od strony czysto rozrywkowej prezentuje się najlepiej z dotychczasowej kinowej oferty DC Studios. Szczególnie dla osób, które kochają horrory klasy