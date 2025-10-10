Recenzje Czarny telefon 2 Karaluchy spod poduchy

Recenzja filmu
Czarny telefon 2 (2025)

Czarny telefon 2 (2025)
Scott Derrickson
Ethan Hawke
Mason Thames

Karaluchy spod poduchy

To sequel i niesequel, prequel i nieprequel. W największym stopniu stojąca na własnych nogach osobna opowieść. Z tymi samymi aktorami i rozpoznawalnymi rekwizytami – tytułowym telefonem i
Maciej_Niedzwiedzki
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Karaluchy spod poduchy
Widzowie ciepło przyjęli "Czarny telefon". Wśród krytyków tylko sporadycznie ktoś narzekał. Satysfakcjonujący wynik finansowy mógł być kluczowy, ale może to wciąż za mało, by ruszać z produkcją kontynuacji. W pierwszej części temat został przecież wyczerpany: tajemnica rozwiązana, przeciwnik pokonany, śledztwo zakończone, bezpieczeństwo przywrócone. To podejście idealistyczne i oderwane od rynkowych realiów, ale załóżmy, że decydujący głos miał jednak reżyser. Jego artystyczne ambicje i czy ma jeszcze coś do dodania. Scott Derrickson przychodzi z workiem nowych pomysłów i w "Czarnym telefonie 2" zaprasza do zupełnie nowej gry. To sequel i niesequel, prequel i nieprequel. W największym stopniu stojąca na własnych nogach osobna opowieść. Z tymi samymi aktorami i rozpoznawalnymi rekwizytami – tytułowym telefonem i diaboliczną maską Wyłapywacza, przypominającymi, że ciągle jesteśmy w tym samym horrorowym uniwersum.


Do naszych bohaterów wracamy po czterech latach. Finn (Mason Thames) jest samotnikiem, a o swojej obecności w szkole przypomina za sprawą regularnych bójek. Niecierpliwie też wyczekuje wieczorów, kiedy spokojnie może wypalić skręta. To psychologicznie wiarygodny mechanizm i sposób, by zapomnieć o konfrontacji z Wyłapywaczem (Ethan Hawke). Jego młodsza siostra, Gwen (Madeleine McGraw), minionymi wydarzeniami przejęta jest nieco mniej i zbliża się do emocjonalnej stabilizacji. Gdyby nie sny: realistyczne i wręcz namacalne. Pojawia się w nich jej matka. Potem krwawe egzekucje na trzech chłopcach starających się szyfrem przekazać dziewczynie jakąś wiadomość. Wizje się nasilają i domagają odpowiedzi. Zdrowy rozsądek nie jest przyjacielem horrorowych fabuł, więc decyzja rodzeństwa może być tylko jedna. Podążą za wskazówką i w środku zimy wyruszą na obóz dla chrześcijańskiej młodzieży, na który przed trzydziestu laty była ich matka. 

Na bezludziu, wśród ośnieżonych lasów i gór Kolorado z zaświatów oraz ze zdwojoną siłą przypomni o sobie Wyłapywacz. Nad brzegiem zamarzniętego jeziora będzie oczywiście stała wyłączona z użytku budka telefoniczna (z jak najbardziej czynnym aparatem). Nowe okoliczności, stare koszmary. Scott Derrickson proponuje przy tym kilka odświeżających narracyjnych i estetycznych przesunięć. Klaustrofobia "Czarnego telefonu" wynikała bezpośrednio z miejsca, w jakim uwięziony został Finn. W kontynuacji udaje się osiągnąć podobną duszność, tylko że na świeżym powietrzu: przez gęsto padający śnieg, szybko zapadający zmrok i radykalnie ograniczoną widoczność. Tym razem Finn jest raczej postacią towarzyszącą, a na pierwszy dramaturgiczny plan wyraźnie wysunięta jest Gwen. "Czarny telefon 2" to opowieść o jej demonach, jej przemianie i jej dorastaniu. McGraw, dzięki szerokiemu aktorskiemu warsztatowi, umiejętnie wyraża spektrum niepokojów, motywacyjnych niuansów i niepewności. 


Film Derricksona przekonuje strukturą przedstawionego świata oraz jego wewnętrznych zależnościach. Nawet nie w tym rzecz, że granica między snem a jawą jest nieokreślona i zastanawiająca. W "Czarnym telefonie 2" to dwie równoległe przestrzenie, kształtujące się nawzajem i brutalnie w siebie ingerujące. Nie tylko przenikają się one na poziomie wyobrażonym, ale również zyskują cielesne manifestacje. Ciągłe układanie i zestawianie wobec siebie tych dwóch krzyżujących się światów stanowi wciągającą łamigłówkę. Od strony realizacyjnej dostajemy sugestie, co jest rzeczywiste (zdjęcia cyfrowe), a co wyśnione (stylizacja na taśmę). Z czasem jednak wywołują one coraz więcej wątpliwości, a sam formalny zabieg generuje szereg pytań o ontologiczną naturę tego świata. 


Istnieje psychoanalityczna hipoteza zakładająca, że im człowiek jest emocjonalnie stabilniejszy, tym więcej śni i więcej snów pamięta. Wtedy łatwiej przenikają one do naszej świadomości. Tym bardziej że to wizje zazwyczaj pogodne i bezpieczne. Gdy jednak nasze nastawienia wpada w depresyjne rejestry, śnić przestajemy albo w naszym umyśle pojawia się filtr, blokujący koszmary i destrukcyjne myśli. Nie pozwalając zapaść im w naszej pamięci. Zrozumiały mechanizm obronny i całkiem przekonujące założenie. W "Czarnym telefonie 2" Derrickson sięga po ten koncept, ale przedstawia go na opak, przejaskrawia i doprowadza do ekstremum. Mając za przykład rodzeństwo Blake’ów, trudno określić, czy jest to najwłaściwsza droga w  dochodzeniu do mentalnego zdrowia. Na pewno jednak jest to przepis na spełnione kino. 
1 10
Moja ocena:
8
Maciej_Niedzwiedzki
Maciej Niedźwiedzki
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Czarny telefon 2  (2025)

 Czarny telefon 2

Czarny telefon  (2021)

 Czarny telefon

Najnowsze recenzje

Czarny telefon 2 (2025)
Czarny telefon 2 2025

Karaluchy spod poduchy

Maciej_Niedzwiedzki
Maciej Niedźwiedzki
Dusza idealna 2025

Między niebem a ziemią

Luluonthebridge
Agnieszka Pilacińska
La valle dei sorrisi (2025)
La valle dei sorrisi 2025

Uśmiechnij się

Marcin_P
Marcin Pietrzyk
Hamnet (2025)
Hamnet 2025

Otwarte serce

air23jordan
Rafał Glapiak
Glina. Nowy rozdział (2025)
Glina. Nowy rozdział 2025

Był sobie glina

Westman
Damian Jankowski