Dwie cysterny łez

Z " Johnnym " było tak, że życie stworzyło idealną filmową historię, a debiutujący za kamerą Daniel Jaroszek z sukcesem ją opowiedział. Opowieść o skrajnie różnych charakterach i ich niecodziennej przyjaźni obejrzało w końcu ponad milion widzów. Za wzruszeniami w biografii księdza Jana Kaczkowskiego i jego podopiecznego Patryka Gilewskiego stał dramatyzm i dwutorowa tragedia, wobec której nawet ci najtwardsi nie pozostali obojętni. W najnowszym filmie reżyser nadal balansuje na granicy śmiertelnej powagi i lekkiej komedii. Tym razem na ekranie próbuje przedstawić jeszcze rozleglejszą tragedię.W punkcie wyjścia " Drużyna A(A) " ucieka od powiązań z ciężkostrawnym dramatem. Wiemy, że bohaterami są pacjenci zamkniętego ośrodka terapeutycznego, ale w ich znaczone chorobą życiorysy zaczynamy zaglądać dopiero, gdy wyruszają w podróż. Aby uratować zakład przed zamknięciem, śmiałkowie postanawiają podjąć się niemożliwego. Jako niepijący alkoholicy mają przewieźć dwie ciężarówki pełne spirytusu i zgarnąć za nie wielkie pieniądze. W trasie akcji pierwotny plan zostaje jednak w tyle, a wyprzedza go paniczna ucieczka. W ślad za swoim towarem rusza bowiem bezwzględna celniczka ( Magdalena Cielecka ). Przygodę w ruch wprawiają kolejne niespodziewane zdarzenia i przystanki na drodze. Reżyser wypycha formułę kina drogi po same brzegi, oddaje głos postaciom i wrzuca ich w scenariusze, w obliczu których początkowy cel podróży staje się drugorzędny. To ze starcia temperamentów film czerpie najwięcej.Zaczyna się tak. Seksoholiczka Karolina ( Maria Sobocińska ) i hazardzista Leszek ( Michał Żurawski ) werbują do drużyny dwoje odludków, Wiolę ( Danuta Stenka ) i Dominika ( Mikołaj Kubacki ). Zespół nie jest jednak kompletny, bo brakuje mu bufora bezpieczeństwa. Zwykle nad każdym z nich pieczę sprawuje terapeuta Wojtek ( Łukasz Simlat ). Pacjenci zabierają go więc ze sobą, bez zbędnych środków perswazji. I tak ucieczka z ośrodka zmienia się w terapię pod chmurką. To właśnie wejście między ludzi, konfrontacja z traumami i zakazami będą dla bohaterów prawdziwym testem dla mechanizmów obronnych, których tak kurczowo się trzymają.Bohaterowie, zbliżeni przez jednakową chorobę i cel, muszą zrzucić maski i odkryć przed sobą kolejne podobieństwa. Intryga zatrzymuje się, aby każdy mógł opowiedzieć swoją historię, odsłonić niezwykle delikatne podbrzusze i pokazać widzowi namacalny horror, którym jest życie w chorobie. Film rezygnuje z ciągłości akcji na rzecz tych najmroczniejszych momentów, w których empatia widza zostaje skonfrontowany z tym, czego dowiadujemy się o bohaterach. Jaroszek utrzymuje dystans, nie oddaje tonu całości w objęcia stężonej tragedii. Dzięki fragmentom animowanym, przynajmniej wizualnie, odchodzi od dosłowności świadectw alkoholików. Nawet jeśli powtarza doskonale znaną przestrogę o niszczycielskim działaniu uzależnień, przebiera morał w obrazową nowość. Niestety powtarza ten sam typ traumatycznego segmentu aż czterokrotnie, podczas gdy tuż za rogiem powinno czekać rozwiązanie historii. Ciekawość widza zostaje zaspokojona, ale kosztem rozwlekanej fabuły.Wśród feerii kolorów i inscenizacyjnego pietyzmu gubią się inne istotne elementy. Na tle rozbudowanych wątków bohaterów, które zaburzają równowagę i tempo całości, wątek kryminalny musi zdać się na fabularne skróty. Reżyser korzysta ze złożonych alegorii, ale zawodzi, gdy każdemu z elementów trzeba poświęcić więcej czasu. Tym samym miesza porządki i wydłuża seans. Cierpi na tym humor, zdegradowany do roli ciężkostrawnego uzupełnienia. Jaroszek , który rozpoczynał jako twórca teledysków, utrzymuje uwagę ciekawym pomysłem na styl wizualny " Drużyny A(A) ". Najlepiej działa on w obrębie mikroopowieści, anegdotek, z których składa się cały film. Gdy potrzeba jednorodnego rozwinięcia, powtórzenia tracą ekscytujący zachwyt i wyglądają jak przymus. Nawet całkowicie przerysowana, psychopatyczna antagonistka nie jest tak wyrazista jak reszta obsady. Pojawia się jedynie, by zasygnalizować, że czas ucieka, podczas gdy fabuła nie opowiedziała jeszcze o wszystkich bohaterach. Cień niezwykle poważnego tematu widać w trakcie intrygującego początku i na końcu, gdy intryga przestaje być już ważna. Mrugnięcia okiem nie wystarczają jednak, aby odciążyć przygnębiające wnioski.Nawet niespełnioną całość trzeba jednak pochwalić za ujęcie tematu. Zamiast straszyć brutalnym realizmem, " Drużyna A(A) " obiera odświeżający kurs. Zwłaszcza gdy wydźwięk historii jest znany każdemu oglądającemu; emocjonalne schematy muszą plątać się pod nogami. Tak poważny temat zasługuje jednak, aby opowiadać o nim nieco inaczej. Gdy społeczeństwo nie ma jeszcze narzędzi do otwartej rozmowy o problemie, zmiana perspektywy jest potrzebna. A przecież, tak czy inaczej, dyskusja będzie trudna, a w cysternie nie wystarczy miejsca na wszystkie wylane łzy.