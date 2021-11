365 dni w Dubaju

Aleksandra Mecwaldowska



Aleksandra Mecwaldowska



Aleksandra Mecwaldowska



Dobra wiadomość jest taka, że " Dziewczyny z Dubaju " nie są filmem tak złym, jak można było się spodziewać po zapowiedziach i zwiastunie. Zła, że z pewnością nie są filmem dobrym, a nawet trzymającym się jakiejś przyzwoitej przeciętnej. Jest tam kilka ciekawych reżyserskich i scenariuszowych pomysłów, które zostają jednak zajechane przez nietrzymające się żadnej logiki zwroty akcji, słabiutkie dialogi, ciągłe powtarzanie tych samych formalnych chwytów, wreszcie przez zupełnie gubiącą rytm opowieści rozwlekłość narracji. Dwie i pół godziny, jakie trwa film, bez żadnej szkody dla historii można by skrócić do 90-100 minut - a nawet skrócić by zdecydowanie należało. Mimo sensacyjnego tematu " Dziewczyny... " są bowiem filmem, który potrafi solidnie wynudzić.Co w filmie zasługuje w takim razie na dobre słowo? Przede wszystkim próba zmierzenia się z tematem pracy seksualnej, pokazanie związanych z nią systemowych, społeczno-ekonomicznych mechanizmów. Przez ten świat prowadzi nas Emi ( Paulina Gałązka ), młoda dziewczyna dorastająca w niewielkiej miejscowości "gdzieś pod Szczecinem", która marzy o wielkim świecie, symbolizowanym przez błyszczące okładki kolorowych magazynów. Emi trafia na konkurs piękności w Szczecinie, tam zwraca uwagę bogatego starszego mężczyzny oraz organizatorki, Doroty. Jak się okazuje, Dorota zajmuje się "kojarzeniem" młodych, atrakcyjnych kobiet i zamożnych mężczyzn z polskiej elity: gwiazd sportu, przedsiębiorców, celebrytów, polityków. Emi trafia pod skrzydła Doroty, staje się jej pracownicą, ale chce więcej. W trakcie pobytu z polskimi klientami we Francji widzi z oddali przyjęcie organizowane przez bajecznie bogatych Arabów na jachcie. Marzy, by się tam dostać.Film Marii Sadowskiej pokazuje, jak seksbiznes kusi młode kobiety uwięzione w beznadziei Polski między końcem transformacji a akcesją do Unii Europejskiej. Jak łudzi obietnicą łatwych, wielkich pieniędzy, wspaniałej przygody w egzotycznych lokacjach, a następnie bezwzględnie je wykorzystuje: emocjonalnie, finansowo, seksualnie. Emi dzięki swojemu sprytowi i inteligencji długo radzi sobie całkiem sprawnie w tym świecie, z dziewczyny do towarzystwa zmienia się w osobę organizującą pracę innym dziewczynom, najpierw wspólnie z Dorotą, później bez jej pomocy. Ale i ona będzie musiała zapłacić cenę za swoje wybory.Twórcy " Dziewczyn z Dubaju " nie próbują bronić Emi, ale nie chcą jej też potępiać – co jest dobrym artystycznym wyborem. Gdy w jednej z ostatnich scen wydaje się rozpoczynać sąd nad bohaterką, stolik zostaje sprytnie odwrócony. Zamiast potępienia lub usprawiedliwienia film chce nam pomóc zrozumieć Emi, a Paulinie Gałązce , co prawda z szeregiem wpadek po drodze, w zasadzie udaje się pod tym względem obronić swoją rolę.Niestety, te plusy filmu przesłaniają jego o wiele liczniejsze minusy. Gdy tylko zaczynamy jakoś się do " Dziewczyn z Dubaju " przekonywać, uderza nas w scena wybijająca skalę we wskaźnikach żenady – koneserom złego kina polecam zwłaszcza sekwencję ostatniej orgii w Dubaju, wyglądającej jak remake " Salo, czyli 120 dni Sodomy Pasoliniego zrobiony przez Patryka Vegę . Estetycznie przez większość filmu jesteśmy w okolicach " 365 dni ". Podobnie jak polski kandydat do Złotej Maliny, " Dziewczyny... " pełne są topornego– jeśli chodziło o jakieś wywrotowe przechwycenie i przenicowanie tej estetyki, to niestety nie bardzo wyszło.W jednej ze scen Emi mówi, że o kobietach takich, jak ona "nikt nigdy nie nakręci filmu". Nie jest to prawda. Filmów o pracownicach seksualnych jest przecież całkiem sporo, w bardzo różnych konwencjach. Od mających podnieść na duchy love story (jak " Pretty Woman ") przez przygnębiające kino społeczne pokazujące ciemne strony pracy seksualnej na najniższych szczeblach hierarchii społecznej po filmy próbujące spojrzeć na problem w chłodny, odczarowany sposób, poza panikami moralnymi i tanim sentymentalizmem. W tej ostatniej kategorii na uwagę zasługuje choćby " Dziewczyna zawodowa Stevena Soderbergha , gdzie Sasha Grey wciela się w luksusową dziewczynę do towarzystwa na Manhattanie, prowadzącą normalną, mieszczańską egzystencję u boku chłopaka-trenera osobistego. Na podstawie filmu powstał serial, którego pierwszego sezon – potem niestety zaczęło się psuć – dorównywał filmowemu oryginałowi, a Riley Keough jako ambitna studentka prawa z Chicago zaczynająca dorabiać sobie jako kobieta do towarzystwa, stworzyła jedną z ciekawszych kreacji w telewizji ubiegłej dekady.Twórcy " Dziewczyn z Dubaju " mieli wybuchowy wyjściowy materiał. Można z tego było nakręcić chłodny, naturalistyczny, moralnie wieloznaczny film w stylu " Dziewczyny zawodowej ", wywrotową feministyczną satyrę, poważny moralitet. Niestety, mimo widocznych i godnych pochwały ambicji wyszło coś bliżej osadzonych w świecie luksusowej seks-pracy " Kobiet mafii " w estetycznym kluczu adaptacji prozy Blanki Lipińskiej