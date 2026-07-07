Recenzja filmu Everytime (2026) Everytime (2026) Sandra Wollner Birgit Minichmayr Lotte Shirin Keiling

Paincraft

Reżyserka "Everytime" pokazuje, jak ludzka percepcja – nasze doświadczenie czasu, przestrzeni oraz przemijania – zostaje po trochu ulepszone, a po trochu zakrzywione przez kolejne narzędzia