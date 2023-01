Fortuna kołem się toczy

Jason Statham Miramax Films

Daniel Smith



Gdyby James Bond nie przebierał w słowach i nie przywiązywał wagi do etosu, nazywałby się Orson Fortune, a film o jego przygodach zrealizowałby Guy Ritchie . Twórca " Porachunków " i " Przekrętu " miał już okazję udowodnić, że w kinie szpiegowskim czuje się równie dobrze jak w komediach kryminalnych. Jego " Kryptonim U.N.C.L.E. ", oparty na motywach z popularnego w latach 60. serialu, był sprawnym pastiszem. " Gra fortuny " została obliczona na ten sam efekt. I choć wydaje się, że wszystko jest na swoim miejscu – malownicze lokacje, dowcipne dialogi i widowiskowe sceny walk czy pościgów – trudno nie odnieść wrażenia, że reżyser i jego ekipa bawili się na planie lepiej niż widzowie będą w kinach.Grany przez Jasona Stathama Orson Fortune to raczej typ cynicznego najemnika niż patrioty bezinteresownie służącego ojczyźnie. Unikatowy zestaw umiejętności – wśród których mocny sierpowy i brak oporów przed zadawaniem ciosów poniżej pasa są równie istotne jak przenikliwy umysł i łatwość w przybieraniu kolejnych tożsamości – czynią z niego idealnego agenta do zadań specjalnych. I choć jego metody na odreagowanie związanego z pracą stresu nie przysparzają mu wielbicieli wśród przełożonych, 100-procentowa skuteczność przekonuje ich do spełniania jego zachcianek: serwowania luksusowych win, wożenia prywatnymi odrzutowcami i opłacania wakacji w ekskluzywnych kurortach. Właśnie z takiego miejsca przybywa wyrwać go szef ( Cary Elwes ). Nie potrafi wprawdzie powiedzieć, co jest celem misji, ale wie, że jedyną osobą zdolną jej podołać, jest Fortune.Widzieliśmy to dziesiątki razy: twardziel w żołnierskich słowach sugeruje przełożonemu, aby oddalił się dynamicznie w dowolnie wybranym kierunku, ostatecznie daje się jednak przekonać, by przyjąć zlecenie. Nie jest to jedyna klisza, z jakiej korzysta Guy Ritchie . Właściwie cały scenariusz " Gry fortuny " to the best of. Reżyser długo nie ujawnia, za czym podążają bohaterowie. Wiadomo tylko, żezostało skradzione, a zainteresowanie wśród największych graczy świata przestępczego i kwoty, jakie są gotowi zazapłacić, każe sądzić, że sytuacja jest poważna. Ten klasyczny MacGuffin wiedzie prosto do Grega Simmondsa ( Hugh Grant ) – wpływowego pośrednika w handlu bronią i kinomana, wielbiciela talentu aktorskiego Danny'ego Francesco ( Josh Hartnett ).Sytuacja rodem z " Nieznośnego ciężaru wielkiego talentu ", w którą Ritchie wikła bohatera, to ironiczny komentarz do kultu gwiazd. O ile jednak Nicolas Cage Nicolas Cage ) infiltrował szefa handlującego bronią kartelu, sięgając do doświadczenia latami zdobywanego na planach filmów akcji, tak grany przez Hartnetta Danny nie potrafi nawet w przekonujący sposób wcielić się w samego siebie – choćby od tego zależało jego życie. Simmonds imponuje mu nie tylko fanowskim oddaniem i hojnymi podarunkami, lecz przede wszystkim wpływami i wynikającą z nich władzą. Jest dokładnie takim mężczyzną, jakich Danny chciałby kreować na ekranie, co koniec końców okazuje się świetną pożywką dla ich bromance’u.Choć akcja " Gry fortuny " rozgrywa się w czasach współczesnych, film podszyty jest nostalgią za latami 60. Widać to w stylizowanych napisach informujących, dokąd przenoszą się bohaterowie, oraz ikonografii – niektórych kostiumach granej przez Aubrey Plazę hakerki Sarah Fiedel czy prowadzonym przez Danny’ego klasycznym Mustangu (czy to ten sam model, którym jeździła bohaterka Farrah Fawcett w " Aniołkach Charliego "?). Co więcej, lwia część wydarzeń rozgrywa się w Stambule, czyli destynacji zapowiadanej jako miejsce kolejnej misji agentów z " Kryptonimu U.N.C.L.E. ". Być może jest to dzieło przypadku. Ale czy nie wolelibyście sequela filmu z 2015 roku? Ja zdecydowanie tak.