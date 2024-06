Wampir z Trójmiasta

Maja Ostaszewska Netflix

Zanim nadwiślańskie listy bestsellerów zaczęły przypominać przegląd literatury, gatunkiem pierwszej potrzeby był kryminał. Przez lata Polacy wyglądali opowieści o hardych detektywach, zdeterminowanych stróżach prawa oraz nieustępliwych mecenaskach jak kania dżdżu. Popyt na zbrodnię (nie tylko fikcyjną, jak wynika z niesłabnącego zainteresowania) zaspokajali pisarze, tacy jak Wojciech Chmielarz Remigiusz Mróz czy Zygmunt Miłoszewski . Dobrą koniunkturę na kryminał postanowili wykorzystać także filmowcy. Ekranizacje poczytnych powieści zaczęły pojawiać się jak grzyby po deszczu, a wśród nich " Kolory zła: Czerwień " – adaptacja pierwszego tomu trójmiejskiego cyklu Małgorzaty Oliwii Sobczak Powiedzieć, że sygnowany logotypem Netfliksa thriller zaczyna się od wstrząsu, to jak nic nie powiedzieć. Oto do gdańskiego klubu Stocznia w rytm sugestywnego electroclashowego "Fuck the Pain Away" wparowuje charyzmatyczna Monika ( Zofia Jastrzębska ). Dziewczyna prędko wpada w oko tamtejszemu barmanowi ( Wojciech Zieliński ). Krótka gadka, szybki seks, dwie minuty później jej pokiereszowane zwłoki są już egzaminowane przez trójmiejską dochodzeniówkę. Sprawą zajmuje się ambitny prokurator Leopold Bilski ( Jakub Gierszał ). Osobliwe okoliczności każą mu przypuszczać, że morderstwo Moniki związane jest ze zbrodnią, która wstrząsnęła Pomorzem piętnaście lat temu. W śledztwie pomaga mu matka ofiary, sędzina Helena Bogucka ( Maja Ostaszewska ). Razem trafiają na trop afery, w którą zamieszany jest nie tylko lokalny półświatek, lecz także finansjera oraz organy ścigania.Małgorzatę Oliwię Sobczak do napisania powieści zainspirowała sprawa Katarzyny Z., zamordowanej w 1999 roku studentki religioznawstwa. Mrożącymi krew w żyłach doniesieniami o wyłowionym z Wisły płaszczu z ludzkiej skóry żyła swego czasu cała Polska. O ile literacki pierwowzór zakorzeniony jest w zbrodni sprzed dwóch dekad, o tyle w jego adaptacji pobrzmiewają echa wydarzeń zupełnie współczesnych – m.in. głośnego zaginięcia Iwony Wieczorek oraz kontrowersji wokół sopockiej Zatoki Sztuki. Owa rozbieżność wynika z licznych przesunięć, na które zdecydowali się odpowiedzialni za scenariusz Adrian Panek oraz Łukasz M. Maciejewski . Zarówno w powieści, jak i jej filmowym przekładzie narracja prowadzona jest dwutorowo. W pierwszym wypadku plany czasowe dzieli kilkanaście lat, w drugim – zaledwie kilka tygodni. Scenarzyści kondensują fabułę pierwowzoru; zamiast skakać od morderstwa do morderstwa, koncentrują się na sprawie Moniki Boguckiej. Upływającą pod znakiem śledztwa teraźniejszość przeplatają krótkimi retrospekcjami, przedstawiającymi ostatnie dni ofiary.Wgląd w przeszłość zamordowanej dziewczyny niesie za sobą szereg scen eksplicytnej przemocy. Stojący za kamerą Panek z perwersyjnym wręcz zainteresowaniem przygląda się okrucieństwu "mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet". Bez dwóch zdań nad "Czerwienią" unosi się duch klasyki, jednak trudno byłoby ją nazwać rodzimą " Dziewczyną z tatuażem ". W przeciwieństwie do utworów Stiega Larssona Jo Nesbø czy też Henninga Mankella brakuje w niej tła społecznego. Dla skandynawskich prominentów kryminału gatunkowe schematy były zaledwie wytrychem umożliwiającym diagnozę otaczającej rzeczywistości (owo podejście na polski grunt przeszczepił Borys Lankosz w znakomitej adaptacji " Ziarna prawdy Zygmunta Miłoszewskiego ). Panek oraz Maciejewski nie analizują resentymentów, nie demontują mitów oraz nie szukają przyczyn frustracji; zamiast podróży do źródła zła proponują pulpową zabawę z eksploatacyjnym zacięciem.Różnice między "Czerwienią" a jej pierwowzorem dotyczą nie tylko chronologii. W najnowszej produkcji Aurum Film zabrakło miejsca dla postaci asesorki Anny Górskiej, wyeksponowana została natomiast rola sędziny Boguckiej. Bohaterka Mai Ostaszewskiej motywowana jest stratą; to jej determinacja popycha śledztwo naprzód, gdy organy ścigania tkwią w impasie. Wraz z Bilskim tworzą zgrany duet – to zasługa zarówno udanej współpracy Ostaszewskiej i Gierszała, jak i intuicji Panka oraz Maciejewskiego. Młody prokurator nie przypomina szarmanckich pijaczynów znanych z kina noir, ani ekscentryków pokroju Sherlocka Holmesa czy Herkulesa Poirot. To swój chłop o mocnym kręgosłupie moralnym, dla którego rozwikłanie zagadki śmierci Moniki jest sprawą niemal osobistą. Przeciwieństwem praworządnego śledczego jest Łukasz Kazarski, trzęsący trójmiejskim podziemiem właściciel Stoczni. Kazar żeni maniakalne usposobienie Daria ze " Ślepnąc od świateł " z wyrachowaniem Johna Doe z " Siedem ". Wcielający się w niego Przemysław Bluszcz pozwala sobie na efektowne szarże; jego kreacja jest tyleż groteskowa, co autentycznie przerażająca. Dość powiedzieć, że to właśnie aktorstwo jest jednym z największych atutów "Czerwieni".Panek zjadł na kinie gatunkowym zęby. Już w debiutanckim " Daas " udowodnił, że w kryminale czuje się jak ryba w wodzie, a zawiązywanie sensacyjnych intryg przychodzi mu z łatwością. " Wilkołakiem " potwierdził pokładane w nim nadzieje, popisując się obyciem w dreszczowcach oraz znajomością różnorodnych technik siania grozy. Powierzenie mu pieczy nad adaptacją pierwszej odsłony "Kolorów zła" wydawało się strzałem w dziesiątkę. Niestety, "Czerwień" jest filmem niespełnionym, porzucającym autorskość na rzecz podporządkowania się trendom. Wyrazisty klucz estetyczny poprzednich filmów Panka został wyparty przez netfliksowy standard – miejsce wysokich kontrastów, głębokich cieni oraz ekspresyjnych zniekształceń zajęły tonalna monotonia oraz wyzuta z zadziorności przejrzystość. Trójmiasto w obiektywie Tomasza Augustynka bynajmniej nie przypomina miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc; znacznie bliżej mu do wymuskanych obrazków z pocztówek sprzedawanych w okolicy sopockiego mola.Osoba niezaznajomiona z poprzednimi dokonaniami Panka po seansie "Czerwieni" mogłaby stwierdzić, że reżyser zna się na dramaturgii jak kura na pieprzu. O ile "Daas" i "Wilkołak" były przykładami wprawnego eskalowania napięcia, o tyle netfliksowy thriller jest filmem nieznośnie jednostajnym, w którym kolejne sceny następują po sobie z nieprzystającym gatunkowi mozołem. Adaptacja powieści Sobczak nie jest całkowicie wyzuta z reżyserskiej czujności, w końcu nie brakuje w niej fragmentów przyszpilających do ekranu (przesłuchanie Tłuściocha przez Kazara przyprawia o szybsze bicie serca). Przebłyski talentu Panka gasną jednak w obliczu zatrzęsienia niedociągnięć. Na klisze i schematy można przymknąć oko, grubymi nićmi szyte rozwiązania można złożyć na karb konwencji, niedomknięte wątki można zignorować, lecz faktu, że w rozwiązaniu zagadki główną rolę odgrywa nie prokurator, ani sędzina, tylko deus ex machina w wypadku kryminału wybaczyć nie wolno.