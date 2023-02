Pieniądze to nie wszystko?

Gdybym był złośliwy, powiedziałbym, że, kto pójdzie do kina na " Masz ci los! ", ten nie wygra losu na loterii. Gdybym był brutalny, dodałbym, że kto szuka dowodów na odrodzenie polskiej komedii, nie znajdzie ich w filmie Mateusza Głowackiego . Po seansach inteligentnie napisanego " Na twoim miejscu " i ekscytujących przygód " Niebezpiecznych dżentelmenów " liczyłem na podtrzymanie dobrej passy. Myliłem się, ale przejdźmy do konkretów. Reżyser zaprasza nas do małej miejscowości na Dolnym Śląsku i zapoznaje z Józefem Bednarskim ( Mikołaj Grabowski ), który całe życia gra w totka bez powodzenia. Kiedy biedaczyna umiera, jego świeżo upieczona narzeczona Leokadia Iwańska ( Iwona Bielska ) ostatni raz wypełnia kupon i w dniu pogrzebu okazuje się, że trafiła wszystkie numery. Prócz bohaterki, dowiadują się o tym dzieci zmarłego wraz z rodzinami. Dla syna Leszka ( Rafał Rutkowski ), fryzjera ożenionego z pewną siebie Dorotą ( Sonia Bohosiewicz ), pieniądze mogą oznaczać wyjście z roli pantoflarza. Córce Halinie ( Izabela Kuna ), pracującej w mięsnym żonie wicewójta Krzyśka ( Robert Wabich ), przejęcie fortuny daje nadzieję na ekonomiczny awans. W zaistniałej sytuacji o wygranej myślą też nastoletnie dzieci obu par, wyszczekana Ola ( Wiktoria Kruszczyńska ) i głupawy Przemek ( Michał Sikorski ). Zakusy na pokaźną sumę zacznie robić też dwulicowy ksiądz ( Marian Dziędziel ) i pojawiający się znikąd Adam ( Piotr Głowacki ), wyrodny syn Józefa. Problem jest jeden: wypełniony kupon Iwańska schowała w marynarce nieboszczyka i za żadne skarby nie chce się zgodzić na odkopanie trumny. Chciwość krewnych Bednarskiego nie zna jednak granic i wszyscy zaryzykują walkę o pełną pulę.Nawet jeśli Głowacki (współautor " Planety Singli. Ośmiu historii ") ma ambicję, żeby przykładać krzywe zwierciadło do naszej prowincjonalnej rzeczywistości, na nic się to zdaje. Reżyser tapla się w stereotypach, kliszach i konfliktach, które znamy z autopsji lub z innych, mało wyrafinowanych komedii i nie potrafi przekuć ich w angażującą, zabawną opowieść. W domyśle " Masz ci los! " pretenduje do miana czarnej komedii, w końcu rozgrywa się w dniu pogrzebu, jednak widz pośmieje się tyle, co na pierwszej lepszej stypie. Ze wzruszeniem ramion słucha się bowiem przestrzelonych dialogów, trudno wytłumaczyć fatalny timing z jakim aktorzy podają żarty, trzeba masy dobrej woli, by ulec pokusie i bawić się na obiadku z wiecznie skłóconą Polską miejską (czytaj: liberalną) i wiejską (czytaj: konserwatywną). Kuleją też postaci, którym bliżej do jednowymiarowych karykatur niż pełnokrwistych typów ludzkich. Już obie rodziny zostają zarysowane tak grubą kreską, byśmy przypadkiem nie pomylili, która przybyła z Bydgoszczy, a która z mikroskopijnej miejscowości. Bliscy Leszka, ci "postępowi i nowocześni", dawno odeszli od kościoła, ograniczają spożycie produktów odzwierzęcych i dbają o planetę. Halina, jej mąż i syn śpiewają zaś religijne pieśni bez wstydu, nie przejmują się zmianami klimatu oraz podtrzymują w domu tradycyjny podział ról. Weźmy jeszcze pod lupę konkretne osoby. Leszek, zdominowany przez żonę facet, wreszcie powie "dość!" i spróbuje zgarnąć coś tylko dla siebie. Dorota pod maską dumy i wyniosłości skrywa oczywiście liczne kompleksy i lęk przed odrzuceniem. Krzysiek to wzorcowy przykład nadużywającego alkoholu, fantazjującego o zdradzie i pyszniącego się swoimi sukcesami wiejskiego urzędasa. Halina okazuje się pobożną szarą myszką, Iwańska bardzo pobożną gospodynią, a Adam tylko udaje nawróconego i uduchowionego syna marnotrawnego. Nic nie wspomniałem o księdzu, ale chyba nie zdziwi Was, że zamiast myśleć o lokalnej parafii i losie potrzebujących, marzy o wygodnej emeryturze nad oceanem. Pierwszoplanowi bohaterowie zyskali jakieś charakterystyczne rysy i motywacje (chciwość ponad wszystko!), gorzej z nastoletnimi pociechami oraz zupełnie zbędnymi postaciami strażaka i jego zrozpaczonej żony. Reżyser niby rozpisuje komedię na wiele głosów, ale część z nich pozostaje ledwie słyszalna lub absolutnie nikogo nie obejdzie, ulatując w pustkę.Na palcach jednej ręki można zresztą policzyć udane i oryginalne pomysły twórców. Szarpanina wdo dźwięków organowej muzyki, motyw spadającego krzyża czy wątek zdjęcia Bednarskiego z Karolem Wojtyłą nie wystarczą jednak za paliwo dla prawie półtoragodzinnego filmu. Zamknięcie akcji w obrębie doby i zaledwie kilku lokacji brzmi dobrze na papierze, ale wymaga bezbłędnego poprowadzenia scen we wnętrzach, dużych i różnorodnych porcji gagów oraz sycącej oko scenografii. Tymczasem świat przedstawiony z " Masz ci los! ", choć istnieje w konkretnej przestrzeni i kontekstach, wygląda niezwykle sztucznie. Począwszy od domostwa Bednarskiego, przez urząd notarialny, aż po budynek kolektury. Obnażanie bylejakości i kiczu pewnych miejsc to jedno, czym innym wydaje się podsuwanie nam spreparowanych i przypominających kartonowe makiety dekoracji. Zwłaszcza w zestawieniu z tanim, niecelnym i latającym nisko humorem.W całym tym komediowym zamieszaniu, niechybnie zmierzającym do skrytykowania narodowych wad i społecznej hipokryzji, giną naprawdę utalentowani aktorzy. Nie pierwszy (i nie ostatni) raz boleśnie przekonujemy się, że obecność dużych nazwisk na plakacie, nie gwarantuje rozrywki na wysokim poziomie. Marnego scenariusza i wtórnej fabuły nie zamienią w złoto nawet Marian Dziędziel Izabela Kuna . Podkreślę jednak, że artyści poprawnie wywiązują się ze swoich zadań i dzielnie ratują, co się da. Być może najbardziej nieoczywistą rolę gra tu wspomniany Głowacki , którego najpierw spotykamy w obskurnym barze jako przegranego frustrata, a potem w rodzinnym domu jako oświeconego, quasi-buddyjskiego guru. Sporo energii i charyzmy wlał również w swą postać Dziędziel , doskonale czujący konwencję i portretujący zakłamanego, starego księdza bez jednego zbędnego gestu. Wyszukiwanie na siłę atutów " Masz ci los! " zakrawa jednak na ponury absurd, więc pora zakończyć tę połajankę. Reżyser zadedykował film dziadkowi, którego ekranowym odpowiednikiem stał się Bednarski i niech ten ładny gest przyćmi całą resztę. Inaczej, doprawdy trudno bronić jego autorskich wyborów i nie żałować znakomitej obsady.