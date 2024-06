W Tatry i nad Bałtyk, by uleczyć rozdarte serce

"Dobra polska komedia romantyczna" to dla wielu oksymoron. Mimo to kolejne tytuły z białymi plakatami zalewają kina i platformy streamingowe, a oglądają je miliony widzów. Masochizm? Naiwność? Ulotna nadzieja, że tym razem będzie przynajmniej… ciekawie? Nie wiem, co kieruje innymi, ale ostatni z powodów skłonił mnie do odpalenia filmu "Miłość jak miód" na jednej z platform streamingowych.Majka ( Agnieszka Suchora ) i Agata ( Edyta Olszówka ) to koleżanki z liceum, które spotykają się na pogrzebie przyjaciółki. Obie są po pięćdziesiątce i towarzyszy im wizja samotnego życia. Jednocześnie różnią się niemal wszystkim: Majka prowadzi rodzinną cukiernię i jest wulkanem energii, robi na trzy etaty, matkując dzieciom i wnukom. Agata stara się wyciszyć, ale gdy partner ( Rafał Królikowski ) zostawia ją dla o połowę młodszej kochanki i ona zaczyna doświadczać fal gorąca niepowiązanych z menopauzą. Gdy niczym w " Holiday Nancy Meyers obie panie zamieniają się domami, życie każdej z nich ulega nieoczekiwanej zmianie. Majka w górach będzie miała okazję odetchnąć od codziennych obowiązków i nawiąże bliską relację z przystojnym sąsiadem ( Michał Czarnecki ). Z kolei Aga nad morzem spotka dawną miłość ( Bartosz Opania ) i stawi czoła chaosowi. Czy kobiety odnajdą się w nowych sytuacjach i pójdą za głosem serca?Z jednej strony twórcom "Miłości jak miód" udaje się widza zaciekawić dzięki przesunięciu metryki swoich bohaterek. Oglądanie miłosnych perypetii i sercowych rozterek dwóch dojrzałych kobiet zmienia stawkę, o jaką toczy się gra. O ile problemy dwudziesto- i trzydziestolatków o złamanych sercach, obecnych w wielu innych rom-komach, mogą prowokować u widzów wywracanie oczami, tak w tym przypadku łatwiej uwierzyć, że dla obu pań to rzeczywiście być może ostatnia szansa na znalezienie miłości. Dlatego też niektóre ich zachowania, zamiast irytować, zdają się urocze i wywołują życzliwy uśmiech.Suchora i Olszówka, wcielające się w główne bohaterki, mają zresztą tyle energii i charyzmy, że momentalnie przykuwają uwagę widza i zdobywają jego sympatię. Obie grają na zupełnie innych biegunach, zgodnie z charakterami postaci, które portretują. Pierwsza bawi się rolą, nieustannie balansując na granicy przerysowania, ale dzięki temu jej zakręcona bohaterka wypada bardziej nietypowo. Olszówka tak nie szarżuje, ale również wypada przekonująco w bardziej stonowanej kreacji. Po prostu chce się im kibicować, a dzięki temu łatwiej wybaczyć im pewne naiwne decyzje wynikające z leniwego scenariusza i mielizn konwencji.Tu niestety przechodzimy do mniej pozytywnej strony filmu Macieja Migasa . Scenariusz Anety Głowskiej Katarzyny Leżeńskiej (szlifujących umiejętności przy serialach " M jak miłość ", " Hotel 52 " czy " O mnie się nie martw ") rozwija się jak po sznurku. Nierealne zbiegi okoliczności są na porządku dziennym, każdy zwrot akcji jest do przewidzenia, a happy end nikogo nie zaskoczy. Część problemów (jak nielogiczne zachowania byłego męża Agaty czy córki Majki) można zrzucić na karb konwencji – komedie romantyczne nigdy nie należały do filmów specjalnie realistycznych, raczej przypominały pewną fantazję, oglądaną zza różowych okularów. I tak jak w przypadku wielu innych tytułów, tak i na "Miłości jak miód" trzeba patrzeć z przymrużeniem oka – jeśli nie będzie to Wasz pierwszy raz z rom-komem, to raczej nic Was tu nie zdziwi. Szkoda, że świeżość skończyła się na kreacji dobrze obsadzonych bohaterek, bo Suchora i Olszówka zwyczajnie nie zasłużyły, by zatrzymały je te scenariuszowe koleiny.Oczywiście trochę narzekam, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku nie ma miejsca na zbytnią wywrotowość. Wszakże film Migasa, choć nie grzeszy oryginalnością, stanowi podręcznikową egzemplifikację komedii romantycznej i spełnia swoje zadanie. Jest przyjemny w odbiorze, momentami zabawny, ma fajne bohaterki i napawa pozytywną energią. Ogląda się go bezboleśnie (również przez przeźroczystą stronę formalną, co dla niektórych może być zaletą, dla innych wadą), a wplecione w montażu ujęcia prezentujące piękno górskich i morskich krajobrazów spokojnie mogłyby stanowić reklamę Tatr i Bałtyku. Nie ma tu na szczęście momentów naprawdę żenujących, kilka scen potrafi wywołać na twarzy uśmiech (parodia erotycznego momentu ze zdejmowaniem pszczelarskiego kombinezonu!), a magnetyczna energia Suchory niesie cały film. Wszystko to sprawia, że "Miłość i miód" to ostatecznie dobra propozycja niewymagającego seansu – zwłaszcza dla tych, którym nie przeszkadzają filmy, które widzieli już setki razy w innym wydaniu.