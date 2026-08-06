Recenzja filmu Naza (2026) Naza (2026) Yuval Abraham Rachel Szor

Jak daleko stąd, jak blisko

Jednym z producentów "NAZA" jest Jonathan Glazer i, oglądając dokument, trudno nie pomyśleć o podobnie eliptycznej "Strefie interesów". Dzięki elipsie twórcy unikają wszystkich pułapek