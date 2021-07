Zmyty zamek z piasku

Filmy M. Night Shyamalana opierają się zawsze na jednym fascynującym pomyśle, który świetnie brzmi w zapowiedziach prasowych i podawanych sobie pocztą pantoflową przez widzów wrażeniach z seansu. Czasami pomysł ten faktycznie niesie bez problemów cały film od początku do ostatniej sceny – jak w " Szóstym zmyśle ", czy " Wizycie " – czasem wyczerpuje się po kwadransie lub dwóch i zostawia nas z przeciągniętym, nudnym widowiskiem – jak w " Glass " czy najsłabszym dziele reżysera, " Znakach ". Old " znajduje się gdzieś po środku. Pomysł jest bardzo ciekawy. Grupa zamożnych zachodnich turystów na wakacjach w luksusowym ośrodku w egzotycznej lokacji, zostaje przewieziona przez dyrekcję hotelu na dziką, niedostępną dla zwykłych turystów plażę. Sekretna plaża okazuje się pułapką. Turyści nie tylko nie mogą się z niej wydostać, ale też zaczynają się starzeć w nadzwyczajnym tempie. Dzieci w ciągu jednego dnia zmieniają się w dorosłych, ich rodzice w starców. Turyści szybko orientują się, że jeśli nie znajdą drogi ucieczki, to została im góra doba życia.Pierwsza połowa filmu, gdy tak jak grupa bohaterów nie wiemy co się właściwie dzieje i jakie są reguły tajemniczego miejsca trzyma w napięciu i budzi ciekawość. Potem niestety jest tyko gorzej. Shyamalanowi dość szybko kończą się reżyserskie pomysły na ogranie sytuacji. Sceny zaczynają się robić coraz bardziej powtarzalne, film gubi tempo i nie może się zdecydować na emocjonalny ton. Raz jest nieznośnie sentymentalnie, raz śmiesznie (nie wiem na ile zamierzenie), innym razem znów wracamy do konwencji grozy. Na planie mamy fantastycznych aktorów z kilku kontynentów – od Gaela Garcii Bernala z Meksyku, przez Vicky Krieps z Luksemburga po Abbey Lee z Australii – Shyamalan nie potrafi jednak zrobić użytków z ich talentów, wszyscy grają na pół gwizdka, poniżej swoich możliwości.Reżyser mówi, że pracując nad filmem inspirował się dwoma klasykami australijskiego kina lat 70.: " Walkabout Nicolasa Roega oraz " Piknikiem pod wiszącą skałą Petera Weira . Te inspiracje są słabo widoczne. W " Old " nie ma tego, co było największą siłą tamtych filmów: zanurzenia w olśniewająco sfotografowanym, halucynacyjnym krajobrazie oraz poczucia obcowania z tajemnicą.To ostatnie całkowicie niszczy zakończenie filmu. Dopóki wszystko się na końcu nie wyjaśnia, " Old " jeszcze jakoś się broni. Zastanawiamy się czego metaforą może być sytuacja grupy zamożnych ludzi wrzuconych na plażę odbierającą im najlepsze lata życia. Spalającej planetę w ogniu nadmiarowej konsumpcji zachodniej cywilizacji, która podświadomie wie, że nie uratuje się już przed klimatyczną apokalipsą zbliżającą się coraz szybciej z każdym dniem? Lęków globalnej klasy średniej przed starością, chorobą, słabością? Starzejącego się zachodu?Kiedy w końcu dowiadujemy się, o co w tym wszystkim chodzi, pozostaje tylko załamać ręce. Wyjaśnienie zagadki jest banalne, odziera film z całej magii i tajemnicy. Co najważniejsze, zakończenie nie trzyma się też kupy na poziomie motywacji realistycznej. Owszem, " Old " to filmowa fantastyka, ale tocząca się w świecie mniej więcej zbliżonym do naszego (minus cudowna plaża) i nie można zmusić widowni, by uwierzyła w coś, co ewidentnie nie ma sensu.Film jest adaptacją powieści graficznej zatytułowanej "Zamek z piasku". I niestety, gdy wszystkie zasłony opadają, a tajemnice zostają wyjaśnione, mamy wrażenie obcowania z zameczkiem z piasku, brutalnie zmytym z plaży przez morskie fale.