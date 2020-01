Parszywe kobitki

W swoim debiucie reżyserskim Chris Addison postanowił postawić na remake, zmieniając głównych bohaterów z panów na panie. Film jest już trzecią odsłoną podobnej historii, bowiemz 1988 roku same w sobie są adaptacjąz 1964 roku. Tym razem główne rolę zagrały dwie kobiety Anne Hathaway (Oscar za) oraz Rebel Wilson . Przekręty jednak będą zdecydowanie gorsze od pierwowzoru. Reżyser postawił na komedię kryminalną, która swoją premierę miała w wakacje, komponując się z filmową akcją.Fabuła filmu jest bardzo prosta i jak sam tytuł wskazuje, będzie bazowała na oszustwach. Josephine Chesterfield ( Anne Hathaway ) jest piękną oszustką, która potrafi namieszać w głowie niejednemu mężczyźnie. Dobiera sobie kandydatów wobec grubości portfela i poziomu naiwności. Z kolei niegrzesząca urodą Penny Rust ( Rebel Wilson ) zarabia dzięki graniu na emocjach, gdzie sukcesem będzie m.in. darmowy posiłek w pociągu. Po wspólnej pogawędce Josephine próbuje wykiwać Penny, lecz z czasem dochodzi do wniosku, że współpracą można więcej zarobić. Niestety jak to w życiu bywa, "mówiły jaskółki, że niedobre są spółki", a oszustki, spotykawszy młodego, bogatego informatyka Thomasa Westerburga ( Alex Sharp ), zaczynają ze sobą walczyć o jego pieniądze. Po tej krótkiej historii następuje wiele sytuacji, w których jedna z pań wychodzi z wypiekami na twarzy ze wstydu. I żeby nie zdradzać nic więcej, powiem tylko, że dla osoby, która obejrzała dużo komedii kryminalnych, zakończenie może nie być oryginalne.Komedia nie jest zbytnio skomplikowana i zawiła. Opiera się na prostej, szybkiej akcji i prostackim poczuciu humoru. Kto lubi sarkastyczne dowcipy i niemiłe żarty, to będzie film dla niego. Dla bardziej ambitnego widza niektóre sceny będą zbyt prymitywne i nieśmieszne, ocierające się o niesmak. Jednak nie można oczekiwać od takiego gatunku kunsztu filmowego. Jest to lekka historia, nastawiona na miło spędzony wieczór. Na uwagę zasługuje dobrze zagrana rola Anne Hathaway . Kto oczekuje od tego remake'u kolejnej odsłony, ten trochę się zawiedzie. Jednak kto lubi komedie bez filozoficznej myśli, znajdzie coś dla siebie.Oceniam film jako średni. Osobiście wychowałem się na filmach w latach 90., tj., i uważam, że obecne komedie powielają wiele schematów z tamtych lat. Dlatego kolejne, powstające "śmieszne" widowiska bawią niestety zdecydowanie gorzej.