Ahoj, przygodo!

Odwieczny dylemat filmowców brzmi: ważniejsza jest historia czy jej opowiadanie? W swoim najnowszym reżyserskim przedsięwzięciu Shawn Levy zdecydowanie stawia na to drugie. Co nikogo nie powinno dziwić. Jeśli widzieliście film " Free Guy ", to wiecie, że wtórność fabularna ukrywająca się pod pozorami oryginalnej historii jest jego znakiem rozpoznawczym. Projekt Adam " nie podpina się pod znane filmowe marki. Nie jest to ekranizacja popularnej serii, remake, reboot, sequel ani spin-off. Wystarczy jednak kilkanaście minut, byśmy nie mieli złudzeń co do oryginalności fabuły. Scenariusz zbudowany został z doskonale znanych schematów. Młodziutki Adam to duchowy spadkobierca Bastiana z " Niekończącej się opowieści ", Jessiego z " Uwolnić orkę " i wielu innych dzieciaków o złotych sercach, którzy na początku są sfrustrowanymi, wpadającymi w tarapaty outsiderami. Pierwszy zwrot akcji otwiera drogę do wspaniałej przygody, w czasie której bohaterowie nie tylko mogą pokazać, kim są naprawdę, ale też przepracować swoje problemy i zaakceptować nową sytuację, która do tej pory ich uwierała. Jeśli więc szukaliście świeżej historii, to oczywiste jest, że pod tym względem " Projekt Adam " Was mocno rozczaruje. Levy kieruje swój film do tych widzów, którym swojskość fabuły wcale nie przeszkadza, jeśli tylko jest dobrze opowiedziana. Reżyser więc nie szczędzi czasu i miejsca, by naładować film widowiskowymi scenami akcji i szybkim tempem. Niewiele jest tu dłużyzn. Bohaterowie rzadko kiedy mają czas na choćby odrobinę wytchnienia. Levy wypełnia przestrzeń opowieści spektakularnymi gadżetami. Miesza widzom w głowach ogólnikowością swoich pomysłów na podróże w czasie. Mamy za to jasną intrygę i podział na dobrych i złych. Niemal od początku jest oczywiste, dokąd historia zmierza, więc istotą stają się przeszkody i to, jak z nimi radzą sobie główni bohaterowie.Oczywiście film nie składa się wyłącznie z pościgów, strzelanek i wybuchów. Ale nawet w wolniejszych momentach " Projekt Adam " buzuje energią. Dostarczają jej zabawne dialogi wypowiadane przez Walkera Scobella Ryana Reynoldsa , czyli młodą i dorosłą wersję Adama. Oczywiście również to nie jest niczym nowym. Każdy film z Reynoldsem składa się przecież w dużej mierze z kąśliwych, ironicznych tekstów i wymian zdań. Tu jednak nie przeszkadza to aż tak bardzo jak chociażby w " Czerwonej nocie " czy " Bodyguardzie i żonie zawodowca ". Odtwórcy głównych ról fajnie się uzupełniają. Młodziutki Scobell uczłowiecza niejako Reynoldsa , łagodzi jego manieryzmy i pozwala zobaczyć w jego kreacji Adama, a nie po prostu Reynoldsa grającego Reynoldsa.Niemniej " Projekt Adam " jest niczym więcej jak prostą rozrywką. Ma sprawić, by widzowie przyjemnie spędzili trochę czasu na wspólnym oglądaniu lekkiej filmowej zabawy. Z tego zadania wywiązuje się bez zarzutu.